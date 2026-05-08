Сильный ветер, дожди и тепло до +22: погода в Москве на следующей неделе

В Москве на следующей неделе ожидаются частые осадки в виде дождя, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 11 по 17 мая?

Какая погода будет в Москве на следующей неделе

По словам Евгения Тишковца, в понедельник, 11 мая, воздух в Москве прогреется до +16 градусов.

«В понедельник сохранится не по сезону свежая погода, по ночам в мегаполисе будет от +6 до +11 градусов. Днем не выше +11–16 градусов. Ветрено. Особенно 11 мая не обойдется без дождей», — отметил он.

По данным Гидрометцентра РФ, во вторник, 12 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой дождь. Температура ночью — от 5 до 10 градусов. Днем воздух прогреется до +16–21 градуса. Ветер южный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет находиться в пределах нормы.

В период с 13 по 15 мая в российской столице прогнозируется дождливая погода. Температура воздуха днем составит от +18 до +22 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до +11–15 градусов. Возможны порывы ветра до 12 м/с.

В субботу и воскресенье характер погоды существенно не изменится. Ожидаются умеренные дожди. Температура воздуха днем составит от +19 до +21 градуса. Ночью воздух будет остывать до +12–14 градусов. Ветер будет умеренным.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге на следующей неделе

В Санкт-Петербурге на следующей неделе ожидается умеренно прохладная погода с переменной облачностью и периодическими дождями.

В начале недели, 11 и 12 мая, днем температура воздуха составит +14–18 градусов. Ночью столбики будут опускаться до +5–7 градусов. Ветер северо‑западный, 4–6 м/с.

В период с 13 по 14 мая возможно небольшое похолодание. Днем ожидается до +10–13 градусов, ночью — до +3–5 градусов, местами кратковременные дожди.

К концу недели, 15, 16 и 17 мая, температура в Северной столице начнет повышаться. Днем прогнозируется до +15–17 градусов, ночью — около +8 градусов. Осадки вероятны в отдельные дни, ветер умеренный, преимущественно западного и юго‑западного направлений, 3–5 м/с. Атмосферное давление будет находиться в пределах нормы. Влажность будет меняться от умеренной до повышенной, в зависимости от осадков.

