День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 17:18

Сильный ветер, дожди и тепло до +22: погода в Москве на следующей неделе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве на следующей неделе ожидаются частые осадки в виде дождя, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 11 по 17 мая?

Какая погода будет в Москве на следующей неделе

По словам Евгения Тишковца, в понедельник, 11 мая, воздух в Москве прогреется до +16 градусов.

«В понедельник сохранится не по сезону свежая погода, по ночам в мегаполисе будет от +6 до +11 градусов. Днем не выше +11–16 градусов. Ветрено. Особенно 11 мая не обойдется без дождей», — отметил он.

По данным Гидрометцентра РФ, во вторник, 12 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой дождь. Температура ночью — от 5 до 10 градусов. Днем воздух прогреется до +16–21 градуса. Ветер южный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет находиться в пределах нормы.

В период с 13 по 15 мая в российской столице прогнозируется дождливая погода. Температура воздуха днем составит от +18 до +22 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до +11–15 градусов. Возможны порывы ветра до 12 м/с.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В субботу и воскресенье характер погоды существенно не изменится. Ожидаются умеренные дожди. Температура воздуха днем составит от +19 до +21 градуса. Ночью воздух будет остывать до +12–14 градусов. Ветер будет умеренным.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге на следующей неделе

В Санкт-Петербурге на следующей неделе ожидается умеренно прохладная погода с переменной облачностью и периодическими дождями.

В начале недели, 11 и 12 мая, днем температура воздуха составит +14–18 градусов. Ночью столбики будут опускаться до +5–7 градусов. Ветер северо‑западный, 4–6 м/с.

В период с 13 по 14 мая возможно небольшое похолодание. Днем ожидается до +10–13 градусов, ночью — до +3–5 градусов, местами кратковременные дожди.

К концу недели, 15, 16 и 17 мая, температура в Северной столице начнет повышаться. Днем прогнозируется до +15–17 градусов, ночью — около +8 градусов. Осадки вероятны в отдельные дни, ветер умеренный, преимущественно западного и юго‑западного направлений, 3–5 м/с. Атмосферное давление будет находиться в пределах нормы. Влажность будет меняться от умеренной до повышенной, в зависимости от осадков.

Читайте также:

Королевская семья Британии: новости, Кейт «похоронила» идею мира с Гарри

Ситуация в аэропорту Сочи сегодня, 8 мая: какие рейсы задержаны и отменены

Магнитные бури сегодня, 8 мая: что завтра, проблемы со сном, тошнота

Москва
новости
погода
синоптики
прогнозы
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Пленный боец ВСУ раскрыл «ядерный» секрет тренировочного лагеря под Львовом
Безработный стащил у соседей 90 женских трусов и бюстгальтеров
Атаки в лоб не будет: почему Киев так боится летнего наступления ВС РФ
«Приоритетный проект»: Лихачев раскрыл планы по АЭС «Бушер»
«Рады принять»: Ушаков высказался о зарубежных гостях на параде Победы
Историк рассказала, как нацисты использовали советских детей
Сотни человек приняли участие в «Бессмертном полку» в Женеве
«Привозил огромные коробки»: знакомая о доброте убитого чемпиона из Калуги
В Кремле подтвердили участие Токаева и Мирзиеева в торжествах в честь 9 Мая
Раскрыто возможное назначение найденного у берегов Греции дрона ВСУ
Тегеран пока не принял решение по предложениям Вашингтона
Эксперт рассказал, что делать сразу после укуса клеща
Россиянин разбогател благодаря обломкам украинских БПЛА
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.