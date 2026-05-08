Четыре человека пострадали при взрыве в Чечне

Четыре человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Чечне, сообщил Telegram-канал «112». Инцидент произошел на улице Ибрагимова.

После взрыва в здании вспыхнул пожар. Спасатели потушили возгорание на площади 100 квадратных метров. Раненых доставили в больницы с ожогами.

Ранее мощный взрыв газовых баллонов уничтожил двухэтажную мастерскую известного этномастера Федора Удольского в Новой Москве. В ходе тушения огня и разбора завалов на месте происшествия были обнаружены тела двух погибших, еще двое пострадали.

До этого стало известно, что в центре Владикавказа на улице Августовских Событий произошел мощный взрыв, в результате которого оказалось частично разрушено здание склада стройматериалов компании «ХДМ». На кадрах с места ЧП был виден густой дым и разлетающиеся фейерверки.

В начале апреля при взрыве в многоэтажном доме в Петербурге пострадали трое детей. Хлопок произошел в квартире на Петергофском шоссе, где, предположительно, взорвался газовый баллон. Пострадавших госпитализировали с отравлением продуктами горения и ожогами.