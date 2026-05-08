День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 17:51

Четыре человека пострадали при взрыве в Чечне

Четыре человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Чечне

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Четыре человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Чечне, сообщил Telegram-канал «112». Инцидент произошел на улице Ибрагимова.

После взрыва в здании вспыхнул пожар. Спасатели потушили возгорание на площади 100 квадратных метров. Раненых доставили в больницы с ожогами.

Ранее мощный взрыв газовых баллонов уничтожил двухэтажную мастерскую известного этномастера Федора Удольского в Новой Москве. В ходе тушения огня и разбора завалов на месте происшествия были обнаружены тела двух погибших, еще двое пострадали.

До этого стало известно, что в центре Владикавказа на улице Августовских Событий произошел мощный взрыв, в результате которого оказалось частично разрушено здание склада стройматериалов компании «ХДМ». На кадрах с места ЧП был виден густой дым и разлетающиеся фейерверки.

В начале апреля при взрыве в многоэтажном доме в Петербурге пострадали трое детей. Хлопок произошел в квартире на Петергофском шоссе, где, предположительно, взорвался газовый баллон. Пострадавших госпитализировали с отравлением продуктами горения и ожогами.

Регионы
Россия
Чечня
взрывы газа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Пленный боец ВСУ раскрыл «ядерный» секрет тренировочного лагеря под Львовом
Безработный стащил у соседей 90 женских трусов и бюстгальтеров
Атаки в лоб не будет: почему Киев так боится летнего наступления ВС РФ
«Приоритетный проект»: Лихачев раскрыл планы по АЭС «Бушер»
«Рады принять»: Ушаков высказался о зарубежных гостях на параде Победы
Историк рассказала, как нацисты использовали советских детей
Сотни человек приняли участие в «Бессмертном полку» в Женеве
«Привозил огромные коробки»: знакомая о доброте убитого чемпиона из Калуги
В Кремле подтвердили участие Токаева и Мирзиеева в торжествах в честь 9 Мая
Раскрыто возможное назначение найденного у берегов Греции дрона ВСУ
Тегеран пока не принял решение по предложениям Вашингтона
Эксперт рассказал, что делать сразу после укуса клеща
Россиянин разбогател благодаря обломкам украинских БПЛА
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.