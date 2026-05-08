Акцию «Бессмертный полк» провели в Париже

Акцию «Бессмертный полк» провели в Париже, сообщило РИА Новости. Участники шествия несли с собой Знамя Победы и флаги СССР. Безопасность обеспечивали сотрудники полиции.

Отмечается, что люди собрались у исторического цирка рядом с площадью Республики. Они направились в сторону кладбища Пер-Лашез, чтобы возложить цветы к памятнику русским участникам французского Сопротивления.

Ранее сообщалось, что представители украинской диаспоры попытались сорвать акцию «Бессмертный полк». Она проходила на площади Наций у штаб-квартиры ООН в Женеве. Организаторы призвали украинцев прекратить провокационные действия, напомнив, что акция официально была согласована властями города.

До этого стало известно, что в китайском городе Далянь при поддержке движения «Победа 9/45» прошли памятные мероприятия к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Они проводились на территории советского воинского кладбища в районе Люйшунькоу. Участники акции возложили цветы у мемориала, провели минуту молчания, шествие «Бессмертного полка» и акцию «Звезда памяти».