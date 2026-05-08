День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 17:19

По улицам Парижа прошли со Знаменем Победы и флагами СССР

Акцию «Бессмертный полк» провели в Париже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Акцию «Бессмертный полк» провели в Париже, сообщило РИА Новости. Участники шествия несли с собой Знамя Победы и флаги СССР. Безопасность обеспечивали сотрудники полиции.

Отмечается, что люди собрались у исторического цирка рядом с площадью Республики. Они направились в сторону кладбища Пер-Лашез, чтобы возложить цветы к памятнику русским участникам французского Сопротивления.

Ранее сообщалось, что представители украинской диаспоры попытались сорвать акцию «Бессмертный полк». Она проходила на площади Наций у штаб-квартиры ООН в Женеве. Организаторы призвали украинцев прекратить провокационные действия, напомнив, что акция официально была согласована властями города.

До этого стало известно, что в китайском городе Далянь при поддержке движения «Победа 9/45» прошли памятные мероприятия к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Они проводились на территории советского воинского кладбища в районе Люйшунькоу. Участники акции возложили цветы у мемориала, провели минуту молчания, шествие «Бессмертного полка» и акцию «Звезда памяти».

Европа
Франция
Бессмертный полк
День Победы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Пленный боец ВСУ раскрыл «ядерный» секрет тренировочного лагеря под Львовом
Безработный стащил у соседей 90 женских трусов и бюстгальтеров
Атаки в лоб не будет: почему Киев так боится летнего наступления ВС РФ
«Приоритетный проект»: Лихачев раскрыл планы по АЭС «Бушер»
«Рады принять»: Ушаков высказался о зарубежных гостях на параде Победы
Историк рассказала, как нацисты использовали советских детей
Сотни человек приняли участие в «Бессмертном полку» в Женеве
«Привозил огромные коробки»: знакомая о доброте убитого чемпиона из Калуги
В Кремле подтвердили участие Токаева и Мирзиеева в торжествах в честь 9 Мая
Раскрыто возможное назначение найденного у берегов Греции дрона ВСУ
Тегеран пока не принял решение по предложениям Вашингтона
Эксперт рассказал, что делать сразу после укуса клеща
Россиянин разбогател благодаря обломкам украинских БПЛА
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.