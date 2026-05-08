Украинцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк»

Представители украинской диаспоры попытались сорвать акцию «Бессмертный полк», сообщает ТАСС. Она проходила на площади Наций у штаб-квартиры ООН в Женеве.

Обстановка на мероприятии была напряженной. По периметру площади находились группы молодых людей с украинской символикой. К завершению акции две женщины подошли ближе к месту проведения и начали исполнять украинские песни, а также выкрикивать лозунги.

Организаторы призвали их прекратить действия, напомнив, что акция официально согласована властями города. После того как участницы не отреагировали, вмешалась дипломатическая полиция и потребовала покинуть площадь. Женщины подчинились и ушли.

Ранее директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко заявил, что в ряде стран предпринимаются попытки воспрепятствовать проведению акции «Бессмертный полк» и связанных с ней памятных мероприятий. По его словам, участие в подобных акциях для части сограждан за границей становится затруднительным.