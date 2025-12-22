Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 12:52

Открыл, смешал, подал: гениальные рецепты с печенью трески без хлопот

Открыл, смешал, подал: гениальные рецепты с печенью трески без хлопот Открыл, смешал, подал: гениальные рецепты с печенью трески без хлопот Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Печень трески — вкус, достойный звания деликатеса. Но ее сила в универсальности: она может быть и звездой праздничного стола, и главным героем будничного ужина. Мы собрали для вас рецепты блюд из печени трески, которые просто приготовить дома.

Готовим паштет из печени трески с корнишонами

Фаршированные яйца по-норвежски с печенью трески

Нежный салат из печени трески и яиц

Рулет с печенью трески

Лучшая версия рецепта закуски из печени трески

Легкие рулетики из цукини с печенью трески

Печень трески, яйца и зеленый лук

Тарталетки с печенью трески и огурцом

Салат из трески с солеными огурчиками

Салат из трески с апельсином

Готовим паштет из печени трески с корнишонами

Если классические рецепты с печенью трески и майонезом уже приелись, обратите внимание на оригинальный паштет с яркими акцентами. Его характер создают пикантная горчица, хрустящие корнишоны и свежий зеленый лук. Горчица не только оттеняет вкус морепродукта, но и придает закуске воздушность, а маринованные огурчики вносят приятную остроту.

Для приготовления разомните печень трески вместе с маслом, добавьте мелко нарубленные вареные яйца и корнишоны. Введите нашинкованный зеленый лук и горчицу, затем доведите вкус до совершенства солью и черным перцем. Полученный паштет станет отличной намазкой для бутербродов на темном хлебе, изысканной начинкой для тарталеток или дополнением к хрустящим галетам.

Готовим паштет из печени трески с корнишонами Готовим паштет из печени трески с корнишонами Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Фаршированные яйца по-норвежски с печенью трески

Хотите поразить гостей необычной закуской из печени трески? Обратите внимание на изысканные фаршированные яйца по-норвежски с пикантными каперсами и свежим зеленым яблоком. Это блюдо гармонично соединяет в себе нежную текстуру, приятную кислинку и легкую фруктовую сладость, создавая по-настоящему запоминающийся вкус. Подобный рецепт — редкий гость в повседневных кулинарных подборках, что делает его особенным сюрпризом для любого стола.

Для приготовления вам понадобятся вареные вкрутую яйца, печень трески, хрустящее зеленое яблоко, мелко рубленные каперсы, а также натуральный йогурт или сметана для сочности. Аромат и свежесть добавят укроп, соль и черный перец.

Яйца разрезаются вдоль, после чего желтки аккуратно извлекаются. Печень трески тщательно разминается и соединяется с желтками. Яблоко, очищенное от кожицы, натирается на мелкой терке и сразу же добавляется к печени, чтобы сохранить цвет. Далее в смесь вмешиваются каперсы, йогурт и мелко порубленный укроп. Соль и перец следует добавлять деликатно, учитывая, что печень и каперсы сами по себе обладают выраженной соленостью. Готовой ароматной массой с помощью ложки или кондитерского мешка наполняются половинки белков.

Нежный салат из печени трески и яиц

Этот изысканный салат с печенью трески готовится достаточно просто. Основой служит нежная печень трески, которую следует освободить от масла и размять вилкой. Отдельно варятся вкрутую и измельчаются яйца, а также отваривается до рассыпчатости предварительно промытый рис. Для пикантности и свежести добавляется мелко нарезанный репчатый лук, а также промытая и измельченная зелень — зеленый лук и петрушка. Все подготовленные компоненты соединяются в салатнике, солятся по вкусу и аккуратно смешиваются. Для более нежного и сливочного вкуса можно добавить немного масла из-под печени или майонез. Готовый салат, подаваемый порционно или на общем блюде, станет прекрасной легкой закуской или дополнением к обеду.

Нежный салат из печени трески и яиц Нежный салат из печени трески и яиц Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рулет с печенью трески

Рулет с печенью трески — это прекрасная идея для мгновенного и изысканного угощения. Его приготовление отнимет совсем немного минут, а результат достойно украсит даже особый праздничный стол. Невесомый, питательный и обладающий нежнейшим вкусом, этот рулет гарантированно завоюет всеобщее одобрение.

Для создания этого деликатеса потребуется большой лист лаваша, консервированная печень трески, мягкий сыр, небольшая луковица, свежая зелень и немного соли. Лук следует измельчить и обжарить до приятного румянца. Печень трески разминают вилкой и соединяют с сыром, после чего добавляют туда охлажденный лук и мелко порубленную зелень, слегка подсаливая. Лаваш равномерно покрывают ароматной смесью и сворачивают в плотный рулет. Для того чтобы вкусы окончательно соединились, рулету стоит дать отдохнуть в прохладе холодильника.

Лучшая версия рецепта закуски из печени трески

Превратите отварной рассыпчатый картофель в нежнейшую основу для пюре, обогатив его яичным желтком и картофельным крахмалом, чтобы придать массе воздушность и пластичность. Из теплой картофельной массы слепите небольшие лепешки. Их центр наполните ароматной смесью печени трески, дополненной пикантными каперсами и зернами розового перца. Аккуратно соединив края, сформируйте из заготовок изящные кнедлики. Затем каждый обваляйте в хрустящей панировке панко и погрузите во фритюр до образования золотистого, невероятно аппетитного панциря. Подавать эти кнедлики лучше всего разрезанными пополам, открывая взгляду сочную, пряную начинку.

Лучшая версия рецепта закуски из печени трески Лучшая версия рецепта закуски из печени трески Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Легкие рулетики из цукини с печенью трески

В основе этого изысканного блюда — нежные ленты из корня сельдерея или молодых цукини, нарезанные при помощи кулинарной мандолины. Чтобы они обрели идеальную гибкость и сохранили яркий цвет, их на мгновение погружают в кипящую воду, а затем — в ледяную воду. Сердцевину рулетиков составляет утонченный крем, где печень трески, созревшее авокадо и дымная нотка паприки соединяются в бархатистый, тающий мусс. Этой шелковистой начинкой смазывают овощные полосы, которые затем сворачивают в аккуратные рулетики, скрепленные тонкой перьевой шпажкой из зеленого лука.

Для подачи готовят яркий акцентный соус на основе йогурта, который сдабривают тертым хреном и свежей лимонной цедрой. Рулетики располагают на тарелке, украшая воздушной микрозеленью и легкой крошкой поджаренного фундука. Это блюдо — изящная игра контрастов: между хрустом овощей, насыщенностью нежного крема и живой пикантностью соуса, создающая совершенную закуску для самого утонченного повода.

Печень трески, яйца и зеленый лук

В основе этого салата лежит сытный и гармоничный дуэт отварного картофеля и нежной печени трески. Картофель и вареные яйца очищают и нарезают аккуратным кубиком. Печень из консервов осторожно разминают вилкой, стараясь сохранить фактуру. Зеленый лук мелко рубят для свежей ноты. Салат часто собирают слоями, чередуя картофель, печень трески и яйца, смазывая каждый уровень легкой майонезной сеточкой. Готовое блюдо живописно украшают россыпью рубленого зеленого лука.

Печень трески, яйца и зеленый лук Печень трески, яйца и зеленый лук Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Тарталетки с печенью трески и огурцом

В качестве основы для изысканной закуски идеально подойдут готовые мини-тарталетки из воздушного слоеного теста. Нежную пасту для начинки готовят, тщательно разминая печень трески вилкой и соединяя ее со сливочным сыром до кремообразной консистенции. Свежий огурец нарезают мелкими кубиками, а укроп мелко рубят. Часть овощей и зелени добавляют в паштет, после чего этой ароматной массой наполняют хрустящие тарталетки. Готовую закуску украшают оставшимися кубиками огурца и веточками свежего укропа.

Салат из трески с солеными огурчиками

Рыбное филе отваривают с лавровым листом, чтобы оно пропиталось его благородным ароматом. Готовую рыбу аккуратно разделяют на мягкие волокна. К ней добавляют печеный картофель, нарезанный аккуратными кубиками, соленые огурчики и тонко нашинкованный полукольцами красный лук, который дарит блюду свою пикантную нотку.

Душа этого салата — в его заправке. Сметану взбивают с ароматной дижонской горчицей, свежим лимонным соком и порубленным укропом. Этим соусом осторожно соединяют все подготовленные ингредиенты в просторной миске, стараясь сохранить нежность рыбы. Салат выкладывают горкой на блюдо, а венчают его кружочками отварного яйца.

После того как блюдо немного настоится и его вкусы переплетутся воедино, можно наслаждаться гармонией — нежной, с легкой дерзостью и приятной солоноватостью.

Салат из трески с солеными огурчиками Салат из трески с солеными огурчиками Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Салат из трески с апельсином

Филе готовится на пару совсем недолго, чтобы сохранить свою сочность и нежность. Готовую рыбу разбирают на крупные аппетитные кусочки. Спелые апельсины очищают от кожицы и белых пленок, а их мякоть нарезают на сочные дольки.

В миске объединяют паровую рыбу, апельсиновые дольки, нежные листья кудрявого салата фризе с их характерной горчинкой и пикантные маслины без косточек. Отдельно рождается ароматная заправка: оливковое масло взбивается со свежей апельсиновой цедрой, зернистой горчицей и щепоткой соли, образуя золотистый соус с тонкой кислинкой. Этим соусом поливают салат и все компоненты бережно смешивают, наслаждаясь игрой контрастов и сохраняя тающую текстуру рыбы.

Ранее мы писали о 6 идеях эффектной сервировки салатов.

печень трески
простые рецепты
быстрые рецепты
салаты
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал долю национальных валют в расчетах по сделкам в СНГ
Депутат ответил, как скоро россияне могут навсегда попрощаться с WhatsApp
Раскрыта неожиданная тема на переговорах России и США в Майами
ВСУ попали под зачистку ВС России в двух населенных пунктах
Автоэксперт оценил, насколько опасно покупать авто на хабах со скидкой
В Москву доставили заместителя военного прокурора Петербурга для ареста
В Роспотребнадзоре раскрыли, в каких случаях крайне опасно посещать баню
Наступление ВС РФ на Харьков 22 декабря: ВСУ зажимают в клещи, Купянск
Путин призвал к борьбе с опасным явлением в СНГ
Жители Москвы и Санкт-Петербурга остались без WhatsApp
Литва нашла способ привлечь Белоруссию к помощи Украине
Разрезали саблей золотой орех: в МАМТе отрыли новый сезон «Щелкунчика»
Вэнс раскрыл возможную судьбу ЗАЭС
Товстик заявила, что Дибров лично передал свою жену Полину ее мужу
Психолог ответила, когда наступает первый кризис в браке
Раскрыты последствия для напавшего на банк в Белгороде россиянина
«Не измена»: Елена Товстик о связях мужа с женщинами во время беременности
ВСУ стали на шаг ближе к энергетическому коллапсу из-за ударов ВС России
Экс-супруга Товстика ответила на вопросы о «тройничках» и свингер-тусовках
Бойцы-алкоголики, теракт в Ступино, менялы в ДНР: ВСУ атакуют РФ 22 декабря
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.