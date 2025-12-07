ТИЭФ'25
Идеальная закуска для фуршета: легкие рулетики из цукини с печенью трески

Для этого рецепта потребуются тончайшие ленты из корня сельдерея или зеленых цукини (250 г), нарезанные с помощью кулинарной мандолины. Бланшируйте их в кипящей воде 30 секунд, затем охладите в ледяной воде для сохранения цвета и гибкости. Тайна начинки скрывается в креме: печень трески (250 г) тщательно растирается с одним авокадо и щепоткой копченой паприки до состояния бархатистого мусса. Распределите крем по овощным лентам, сверните их в плотные рулетики и закрепите шпажкой из зеленого лука. На тарелку нанесите акцентный соус — йогурт (200 г), сдобренный тертым хреном по вкусу и цедрой из половины лимона. Уложите рулетики, украсьте микрозеленью и дробленым фундуком. Это блюдо — игра на контрасте свежести хрустящих овощей, богатства печени и пикантных ноток соуса, идеальная закуска для взыскательного вкуса.

