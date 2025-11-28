Все спросят рецепт: сельдь под шубой с копченой курицей

Для этого рецепта вам понадобится 7 основных ингредиентов: 2 слабосоленые сельди, 4 отварные картофелины, 3 отварные моркови, 2 свеклы, 1 красная луковица, 3 яйца и пучок укропа. Секретным компонентом станет 100 г копченой куриной грудки, она придаст салату неожиданную глубину и пикантную нотку. Слои выкладываются последовательно на большое блюдо. Рыбу очистите от кожи и костей, нарежьте мелким кубиком. Луковицу измельчите и слегка обдайте кипятком, чтобы ушла горечь. Копченую грудку нарежьте очень мелко. Первым слоем распределите картофель, натертый на крупной терке, слегка сбрызните подсолнечным маслом. Далее уложите сельдь, а на нее — секретную копченую курицу. Посыпьте луком и частью укропа. Следом идет слой моркови, а затем тонкий слой тертых яичных белков. Верхним слоем плотно уложите свеклу, смешанную с майонезом. Готовый салат украсьте оставшимися тертыми желтками и укропом. Дайте ему пропитаться не менее восьми часов.

