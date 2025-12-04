Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Готовим паштет из печени трески с корнишонами за 10 минут: любимый рецепт

Что приготовить из печени трески — закуска из паштета разнообразит ваш стол Что приготовить из печени трески — закуска из паштета разнообразит ваш стол Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Что приготовить из печени трески, если надоели традиционные рецепты с майонезом? Попробуйте нестандартный вариант: паштет с горчицей, корнишонами и зеленым луком. Горчица отлично подчеркивает вкус морепродукта и делает закуску легче, а маринованные огурчики добавляют пикантную нотку.

Для приготовления понадобится: 1 банка печени трески (200–240 граммов), 2–3 корнишона, 2 вареных яйца, 3–4 стебля зеленого лука, 1–2 чайные ложки горчицы, соль и черный перец по вкусу. Печень трески разомните вилкой вместе с маслом из банки, яйца и корнишоны мелко нарежьте. Зеленый лук нашинкуйте, все ингредиенты смешайте, заправьте горчицей и приправьте специями. Такая закуска подойдет для бутербродов на черном хлебе, тарталеток или галет.

Теперь вы знаете, что приготовить из печени трески быстро и оригинально. Горчичная заправка делает блюдо менее калорийным, но не менее вкусным. Приятного аппетита!

