02 декабря 2025 в 15:51

Готовим вкусную закуску в лаваше: проверенный домашний и бюджетный рецепт

Готовим вкусную закуску в лаваше: проверенный домашний и бюджетный рецепт Готовим вкусную закуску в лаваше: проверенный домашний и бюджетный рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Домашние закуски в лаваше для будней и праздников выручают, когда нужно быстро накормить семью или удивить гостей. Сегодня приготовим сытный рулет с необычной изюминкой — добавим маринованный имбирь, который придаст пикантность привычному сочетанию колбаски и сыра. Это яство одинаково хорошо заменит как перекус на работе, так и одно из блюд на праздничном столе.

Ингредиенты:

  • лаваш армянский тонкий — 2 листа;

  • вареная колбаса — 200 г;

  • сыр твердый (российский или голландский) — 150 г;

  • имбирь (в маринованном виде) — 30 г;

  • майонез — 3 ст. л.;

  • листья зеленого салата — 4–5 шт.;

  • чеснок — 1 зубчик.

Лаваш разложите на столе, смажьте майонезом с давленым чесноком. Выложите листья салата, тонко нарезанную колбаску, тертый сыр и полоски имбиря. Плотно закрутите все рулетом, заверните в пленку и поместите в холодное место на полчаса. Перед подачей на стол нарежьте готовый ролл на порционные кусочки, но не сильно большие — толщиной не более 3 см.

Такие закуски в лаваше для будней и праздников можно приготовить буквально за мгновение, а маринованный имбирь делает вкус ярче и интереснее. Приятного аппетита!

Ранее мы делились с вами рецептом селедки под шубой премиум-класса.

