26 ноября 2025 в 20:00

Премиальная шуба на тарелке: добавьте морепродукты и удивите гостей

Премиальная шуба на тарелке: добавьте морепродукты и удивите гостей Премиальная шуба на тарелке: добавьте морепродукты и удивите гостей Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Классическая сельдь под шубой знакома каждому, но мало кто знает, как превратить привычное блюдо в настоящий кулинарный шедевр. Достаточно добавить рыбные деликатесы между традиционными слоями — и праздничный салат заиграет совершенно новыми красками.

Сельдь под шубой с секретом готовится на основе проверенных ингредиентов: соленая сельдь (300 г), отварные овощи (2 картофелины, 2 моркови, 1 свекла), яйца (3 штуки) и майонез для промазывания слоев. Главная изюминка — добавление морепродуктов: икры мойвы в белом соусе (150 г), которую перемешивают с тертыми яйцами и выкладывают между яичным слоем и свеклой. Этот прием создает неожиданное вкусовое сочетание, которое приятно удивит даже искушенных гурманов.

Роскошный вариант предполагает использование семги слабосоленой (100–150 г) — ее нарезают тонкими полосками и распределяют поверх картофельного слоя. Для праздничного оформления верх украшают красной икрой (50 г), что мгновенно превращает домашнюю закуску в премиальное блюдо ресторанного уровня. Альтернативный способ — добавить между слоями обычную соленую икру сельди без соуса, она дает насыщенный рыбный акцент.

Сельдь под шубой с секретом из морепродуктов станет главным украшением праздничного стола и точно не останется незамеченной. Попробуйте хотя бы один из предложенных вариантов — и привычный салат откроется с совершенно неожиданной стороны.

Ранее мы делились с вами секретом моментальной засолки красной рыбки дома.

праздники
салаты
застолье
рецепты
традиции
сельдь
шуба
Валентина Еремеева
В. Еремеева
