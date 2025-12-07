Лучшая версия рецепта закуски из печени трески, которую вы не пробовали

Отварной рассыпчатый картофель (400 г) превратите в нежнейшее пюре, вбив в него один яичный желток и добавив столовую ложку картофельного крахмала для воздушности. Сформируйте из теплой массы небольшие лепешки. В центр каждой поместите чайную столовую ложку печени трески, смешанной с каперсами и зернами розового перца по вкусу. Аккуратно запечатайте начинку, придав заготовкам форму аккуратных кнедликов. Обваляйте их в мелких сухарях панко и обжарьте во фритюре до хрустящего золотистого панциря. Подавайте, разрезав пополам, чтобы обнажить сочную начинку. Контраст хрустящей корочки, нежной картофельной текстуры и тающего во рту солоноватой сердцевины создает сложный гастрономический образ.

