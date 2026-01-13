Закуска «Пятиминутка» из лаваша заменит тарталетки и брускетты: простые ингредиенты, а вкус — улет

Закуска «Пятиминутка» из лаваша — это быстрый, вкусный и элегантный вариант для внезапных гостей или легкого ужина. Она с легкостью заменит тарталетки и брускетты.

Ее вкус — это гармония слоев: нежная печень трески, хрустящий свежий огурец, свежесть зеленого салата и легкая пикантность майонеза, все это завернуто в мягкий лаваш, который пропитывается соками. Простые ингредиенты, а вкус — улет!

Для приготовления вам понадобится: 1 большой тонкий лаваш, 1 банка печени трески, 2-3 ст. л. майонеза, 1 свежий огурец, несколько крупных листьев зеленого салата. Аккуратно разверните лаваш на столе. Равномерно намажьте всю поверхность майонезом. Печень трески разомните вилкой прямо в банке (слив масло) и равномерно распределите по майонезному слою. Огурец нарежьте тонкой соломкой или натрите на крупной терке и разложите поверх печени. Листья салата вымойте, обсушите и выложите поверх огурца, слегка приминая. Аккуратно и плотно скрутите лаваш в рулет. Перед подачей нарежьте острым ножом на порционные кусочки толщиной 2-3 см.

