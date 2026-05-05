Взбиваю сметану с вареной сгущенкой и орехами — через 20 минут торт «Пломбир» тает во рту, вкуснее и нежнее «Наполеона»

Это гениально простой рецепт торта без выпечки для тех, кто любит нежные сливочные десерты, но не хочет возиться со слоями коржей и заварным кремом. Никакой духовки, никакой раскатки — просто взбил, смешал с печеньем и отправил в холодильник. Получается обалденная вкуснятина: нежный воздушный торт с кремовой текстурой настоящего пломбира, тающий во рту буквально с первой секунды.

Хрустящие орехи добавляют приятную контрастную нотку, а печенье пропитывается сливочным кремом, становясь похожим на самые лучшие бисквитные коржи. Торт получается намного нежнее классического «Наполеона», при этом готовится в несколько раз быстрее. Он идеально подходит для праздничного стола, семейного чаепития или когда хочется побаловать себя чем-то особенным без лишних хлопот.

Для приготовления вам понадобится: 500 мл сметаны (жирностью 20–25%), банка вареной сгущенки (380 г), 400 г песочного печенья (типа «Юбилейное» или «Топленое молоко»), 100 г грецких орехов (или любых других), 1 ч. ложка ванильного сахара. Орехи слегка обжарьте на сухой сковороде и измельчите ножом (не в муку). В глубокой миске взбейте сметану с вареной сгущенкой и ванильным сахаром до однородности и пышности (миксером 2-3 минуты). Печенье поломайте на крупные кусочки (но не в крошку). Возьмите разъемную форму или глубокую миску, застелите пищевой пленкой. Выкладывайте слоями: слой печенья, слой крема, посыпьте орехами. Повторите 2-3 раза. Верхний слой должен быть из крема. Уберите торт в холодильник минимум на 3-4 часа, а лучше на ночь. Перед подачей переверните форму на блюдо и снимите пленку. Украсьте орехами или тертым шоколадом.

Мария Левицкая
