Кнайсль посоветовала миру прислушаться к диалогу из «Мастера и Маргариты» Кнайсль: диалог Пилата и Иешуа из «Мастера и Маргариты» следует знать каждому

Знание диалога Понтия Пилата и Иешуа Га-Ноцри из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» помогло бы людям сделать мир лучше, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль. По ее словам, которые приводит ТАСС, люди стали трусливыми, это мешает называть вещи своими именами.

Я думаю, что у нас слишком много людей без таланта, без морального компаса, без внутреннего стержня, без интеллекта и без хребта. Слишком много трусости. Я снова и снова вспоминаю диалог между Понтием Пилатом и Иешуа в «Мастере и Маргарите», где Иешуа говорит Понтию Пилату: из всех человеческих пороков трусость — самый страшный порок, — отметила она.

Диалог между Пилатом и Иешуа считается одним из ключевых эпизодов романа. Он происходит во второй главе произведения и раскрывает философский конфликт между мировоззрением власти и идеями свободы, добра и истины.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Германия так и не прошла реальную денацификацию. По его словам, вместо этого Запад пошел по пути оправдания нацистских военных преступников. Речь идет о сведениях из справки о политическом положении в Западной Германии от 1952 года.