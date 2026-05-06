Смешала манку, муку и кефир — через 20 минут подаю египетскую басбусу: сочнее и нежнее турецкого рахат-лукума

Это гениально простой рецепт восточной сладости для тех, кто любит нежные, пропитанные сиропом десерты. Никакого миксера, никаких сложных техник — просто смешал, выпек и залил сиропом.

Получается обалденная вкуснятина: очень нежный, рассыпчатый пирог с манкой и кокосовой стружкой, пропитанный лимонным сиропом, который буквально тает во рту. Кокос придает экзотическую нотку, а орехи сверху добавляют приятный хруст. Горячий пирог заливается холодным сиропом — в этом контрасте и заключается магия: басбуса становится сочной, влажной, но при этом не разваливается. Она напоминает манник на кефире, но в сотню раз интереснее и ароматнее.

Идеальна к утреннему кофе, вечернему чаю или вместо торта на праздничный стол. Готовится проще простого, а съедается моментально.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 130 г муки, 180 г манной крупы, 200 г сахара, 70 г кокосовой стружки, 250 мл кефира, 200 мл растительного масла, 1 яйцо, 1/2 ч. ложки ванилина, 2 ч. ложки разрыхлителя, орехи для украшения; для сиропа — 100 мл воды, 200 г сахара, 2 ст. ложки лимонного сока.

Первым делом сварите сироп: смешайте воду, сахар и лимонный сок, после закипания варите 10–12 минут на среднем огне, затем полностью остудите.

В миске смешайте сухие ингредиенты: муку, манку, сахар, кокосовую стружку, разрыхлитель, ванилин. Добавьте кефир, масло, перемешайте. Яйцо взбейте вилкой и добавьте в тесто. Перемешайте. Форму смажьте маслом. Выложите тесто, разровняйте. Украсьте орехами, слегка вдавив. Выпекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистого цвета. Горячий пирог сразу нарежьте на квадраты. Залейте остывшим сиропом. Дайте постоять 15–20 минут для пропитки.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
