День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 17:11

Фекальный потоп вновь накрыл подмосковный ЖК

Подмосковный ЖК «Видный город» снова затопило фекалиями

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Подмосковный ЖК «Видный город» в очередной раз затопило фекалиями, сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка». По его информации, в прошлом году один из домов жилого комплекса уже сталкивался с подобной проблемой.

Как уточнил канал, канализацией затопило подвалы, а жители жалуются на бездействие коммунальщиков. Уровень зловонной жидкости поднимался до полуметра, затапливая технические помещения и кладовые, а также вплотную приближаясь к электрощиткам.

Ранее канализационными стоками затопило магазин виниловых пластинок в центре Уфы. Пострадали также музыкальные инструменты. Общая площадь затопления составила около 360 квадратных метров. Всего в нечистотах оказались примерно 500 пластинок, включая коллекционные издания. Потоп стал вторым за последние полгода.

До этого «река» из фекалий разлилась в подмосковном Солнечногорске. Инцидент произошел в окрестностях деревни Тимоново. Воды с отходами стекали в озеро Сенеж. По информации источника, в этом районе произошел прорыв канализации, который устраняли примерно неделю.

Регионы
Подмосковье
ЖК
аварии
Московская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Появились кадры полыхающего парка в Крыму
Онколог поделился лайфхаками, как не пропустить рак груди
Экс-главе МЧС Крыма добавили новый срок
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.