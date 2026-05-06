Фекальный потоп вновь накрыл подмосковный ЖК

Подмосковный ЖК «Видный город» в очередной раз затопило фекалиями, сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка». По его информации, в прошлом году один из домов жилого комплекса уже сталкивался с подобной проблемой.

Как уточнил канал, канализацией затопило подвалы, а жители жалуются на бездействие коммунальщиков. Уровень зловонной жидкости поднимался до полуметра, затапливая технические помещения и кладовые, а также вплотную приближаясь к электрощиткам.

Ранее канализационными стоками затопило магазин виниловых пластинок в центре Уфы. Пострадали также музыкальные инструменты. Общая площадь затопления составила около 360 квадратных метров. Всего в нечистотах оказались примерно 500 пластинок, включая коллекционные издания. Потоп стал вторым за последние полгода.

До этого «река» из фекалий разлилась в подмосковном Солнечногорске. Инцидент произошел в окрестностях деревни Тимоново. Воды с отходами стекали в озеро Сенеж. По информации источника, в этом районе произошел прорыв канализации, который устраняли примерно неделю.