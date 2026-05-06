06 мая 2026 в 17:10

Политолог объяснил, почему Мадьяр согласился вернуть Киеву «грязные деньги»

Политолог Самонкин: Мадьяр вернул Киеву деньги Ощадбанка во избежание скандала

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press
Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр принял решение вернуть Украине деньги Ощадбанка, которые, по некоторым источникам, принадлежат военной мафии и предназначались для финансирования оппозиции, чтобы избежать громкого политического скандала, предположил в беседе с NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, начинать карьеру на посту премьера с конфликтов и выглядеть жестче своего предшественника Виктора Орбана было бы для Мадьяра недальновидным шагом.

Почему Мадьяр вернул деньги Ощадбанка Украине? Лидер партии «Тиса» — новый большой политик. Естественно, начинать свое правление с каких-то очередных скандалов и быть жестче, чем Орбан, — это недальновидный взгляд. Вся евробюрократия спит и видит, как найти нового козла отпущения, на которого можно повесить свои политические неудачи и стагнацию экономики ЕС. С одной стороны, болгары преподнесли сюрприз, избрав национально ориентированного политика, который имеет благоприятные отношения с Россией. А если сейчас еще новый премьер-министр Венгрии будет действовать в адрес Украины жестче, это будет новый сердечный приступ для них. Поэтому Мадьяр пока ведет себя крайне аккуратно и сдержанно, — пояснил Самонкин.

По его словам, Мадьяр ранее уже заявил, что невозможен разрыв отношений Будапешта и Москвы из-за зависимости от энергоресурсов. Политолог добавил, что при этом будущий венгерский премьер сохраняет лояльность к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В своих заявлениях Мадьяр сказал, что без российских энергоресурсов европейская экономика и Венгрия не могут существовать и никаких разрывов в отношениях с Москвой не будет. При этом он пока ведет себя крайне лояльно к Зеленскому. Неоднократно Мадьяр говорил, что Украина страдает от военных действий, но за словами могут скрываться совсем иные мотивы. Поляки, например, тоже очень лояльно относятся к Киеву и одновременно ведут свою мягкую работу на территории Западной Украины. Они показывают украинцам, как в Польше все чудесно, переманивая их на свою сторону, — резюмировал Самонкин.

Ранее Зеленский заявил, что средства и ценности Ощадбанка, ранее изъятые в Венгрии, были возвращены Украине. По его словам, этот шаг рассматривается как важный для двусторонних отношений Будапешта и Киева.

Европа
Венгрия
Петер Мадьяр
Украина
Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
