06 мая 2026 в 18:05

Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы

Бельгийские хирурги проводили десятки ненужных операций на спине ради денег

В бельгийской Фландрии группа ортопедов принуждала десятки пациентов к проведению операций, которые были малоэффективными или вовсе не требовались, сообщает HLN. По данным издания, медики выслушивали жалобы людей на боли в спине и сразу же предлагали хирургическое вмешательство.

Врачи оказывали на пациентов психологическое давление, а иногда даже не проводили предварительного физического осмотра. Главной причиной такого подхода, как выяснили журналисты, являлась финансовая выгода.

Один из репортеров, участвовавших в расследовании, записался на консультацию к подозреваемому специалисту. Тот почти не задавал вопросов о состоянии пациента и сразу рекомендовал операцию.

Позже журналист обратился к другому ортопеду для получения альтернативного мнения. Врач заявил, что предложенное вмешательство малоэффективно, и не советовал прибегать к данному методу лечения.

В рамках расследования также была затронута тема инъекционных методов лечения болей в спине. В некоторых случаях ортопеды прописывают именно такие уколы, поскольку они являются «финансово более привлекательными» для медиков.

Убедительных научных доказательств того, что подобные инъекции помогают при хронических болях в пояснице, крайне мало. Тем не менее врачи продолжают назначать их пациентам.

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

