06 мая 2026 в 14:42

Врачи заставили младенца дважды появиться на свет из-за редкой аномалии

В США младенца на время вынули из утробы матери, чтобы сделать операцию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американским врачам пришлось досрочно сделать кесарево сечение роженице, чтобы прочистить дыхательные пути ребенку, передает британская газета The Guardian. После этого младенца поместили обратно в утробу: он родился «второй раз» через шесть недель после процедуры.

Когда женщина была на 25-й неделе, он (врач. — NEWS.ru) выполнил частичное кесарево сечение, извлек голову и руки ребенка наружу, но оставил тело прикрепленным к плаценте. Лор-хирург тут же прочистил мальчику дыхательные пути. Затем ребенка поместили обратно в матку, а мать осталась в больнице для донашивания плода, — отметили медики.

Отмечается, что новорожденный весил 1,4 килограмма. Мальчик провел в реанимации четыре месяца. Сейчас он дышит при помощи ИВЛ и нуждается в операциях, однако родители считают его рождение чудом.

Ранее в Дубне врачи помогли местной жительнице в 11-й раз стать мамой. Женщина родила двойню. Роды прошли успешно, сейчас жительницу Дубны выписали — она вместе с детьми восстанавливается дома. После полного восстановления женщина планирует продолжить учебу на фельдшера.

США
врачи
операции
младенцы
новорожденные
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

