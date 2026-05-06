Врачи заставили младенца дважды появиться на свет из-за редкой аномалии

Американским врачам пришлось досрочно сделать кесарево сечение роженице, чтобы прочистить дыхательные пути ребенку, передает британская газета The Guardian. После этого младенца поместили обратно в утробу: он родился «второй раз» через шесть недель после процедуры.
Когда женщина была на 25-й неделе, он (врач. — NEWS.ru) выполнил частичное кесарево сечение, извлек голову и руки ребенка наружу, но оставил тело прикрепленным к плаценте. Лор-хирург тут же прочистил мальчику дыхательные пути. Затем ребенка поместили обратно в матку, а мать осталась в больнице для донашивания плода, — отметили медики.
Отмечается, что новорожденный весил 1,4 килограмма. Мальчик провел в реанимации четыре месяца. Сейчас он дышит при помощи ИВЛ и нуждается в операциях, однако родители считают его рождение чудом.
