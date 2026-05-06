Врачи заставили младенца дважды появиться на свет из-за редкой аномалии В США младенца на время вынули из утробы матери, чтобы сделать операцию

Американским врачам пришлось досрочно сделать кесарево сечение роженице, чтобы прочистить дыхательные пути ребенку, передает британская газета The Guardian. После этого младенца поместили обратно в утробу: он родился «второй раз» через шесть недель после процедуры.

Когда женщина была на 25-й неделе, он (врач. — NEWS.ru) выполнил частичное кесарево сечение, извлек голову и руки ребенка наружу, но оставил тело прикрепленным к плаценте. Лор-хирург тут же прочистил мальчику дыхательные пути. Затем ребенка поместили обратно в матку, а мать осталась в больнице для донашивания плода, — отметили медики.

Отмечается, что новорожденный весил 1,4 килограмма. Мальчик провел в реанимации четыре месяца. Сейчас он дышит при помощи ИВЛ и нуждается в операциях, однако родители считают его рождение чудом.

Ранее в Дубне врачи помогли местной жительнице в 11-й раз стать мамой. Женщина родила двойню. Роды прошли успешно, сейчас жительницу Дубны выписали — она вместе с детьми восстанавливается дома. После полного восстановления женщина планирует продолжить учебу на фельдшера.