06 мая 2026 в 17:58

Экс-главе МЧС Крыма добавили новый срок

Экс-главе МЧС Крыма Садаклиеву увеличили наказание до семи лет лишения свободы

Суд увеличил срок наказания для бывшего главы МЧС Крыма Сергея Садаклиева до семи лет лишения свободы, сообщило РИА Новости со ссылкой на правоохранителей. Отмечается, что год назад его уже приговорили к 5,5 года колонии по делу о взятках.

Сегодня Киевский суд Симферополя вынес приговор бывшему главе МЧС Крыма Сергею Садаклиеву. В прошлом году его уже осудили за взятки и дали 5,5 года колонии строгого режима и штраф в 1,7 млн рублей. Сегодня добавили новый срок. <…> Путем частичного сложения срок составил 7 лет в колонии строгого режима, — уточнили правоохранители.

Ранее сотрудники силовых структур арестовали бывшего первого заместителя гендиректора ФГУП «Главное управление специального строительства» Виктора Школыка. По информации ГВСУ СК России, его подозревают в злоупотреблениях на гособоронзаказе, связанном со строительно-монтажными работами в Новороссийске.

До этого стало известно, что число фигурантов дела о хищении 37,7 млн рублей при поставках поддельных деталей концерну «Калашников» при выполнении гособоронзаказа выросло с трех до пяти человек из числа работников. Под следствием оказались два сотрудника одной из подрядных организаций.

