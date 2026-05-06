06 мая 2026 в 16:40

В Венгрии после ремонта открыли мемориал воинам Советского Союза

Захоронение 569 советских воинов, погибших и умерших от ран при освобождении Венгрии в 1945 году, открыли после ремонта в Цеце, передает РИА Новости. По словам российского посла в стране Евгения Станиславова, в окрестностях этого населенного пункта велись ожесточенные бои, которые вошли в Балатонскую оборонительную операцию.

В начале марта 1945 года на финальном этапе освобождения Венгрии силами Красной армии от нацистской оккупации в окрестностях Цеце разгорелись кровопролитные бои, ставшие частью масштабной Балатонской оборонительной операции, в ходе которой красноармейцы отразили последнее наступление гитлеровских войск во Второй мировой войне, — отметил дипломат.

До этого заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что россияне продолжают дело поколения победителей, сражаясь в рамках специальной операции. Он подчеркнул, что победители — это родные и близкие для современных граждан люди, а нынешние россияне являются их детьми, внуками и правнуками. По его словам, граждане РФ живут в сильной, независимой и свободной стране.

