«Прошел Киев, Сумы, Польшу»: фото из музея писателя Юрия Бондарева

Дочь писателя Юрия Бондарева Елена и помощник президента РФ, секретарь Совета при президенте РФ по культуре Владимир Мединский на открытии мемориального кабинета экс-председателя правления СПР писателя-фронтовика Юрия Бондарева

В штаб-квартире Союза писателей России в Москве открылся мемориальный кабинет писателя Юрия Бондарева. На торжественной церемонии присутствовали дочери и внуки автора произведений «Горячий снег», «Батальоны просят огня» и других. Они передали в мемориальный кабинет часть личных вещей отца и деда.

Также мероприятие посетил председатель Союза писателей России Владимир Мединский. Он отметил, что в этом кабинете будут проходить совещания и рабочие встречи.

Юрий Бондарев был участником Великой Отечественной войны. Он защищал Сталинград в должности командира минометного расчета 308-го полка 98-й стрелковой дивизии. В одном из боев был ранен, получил контузию и обморожение. После лечения вернулся на фронт. Участвовал в форсировании Днепра, освобождении Киева, Житомира, Сум, затем — Польши и Чехословакии. Фронтовой опыт после войны Юрий Васильевич описал в своих книгах. Некоторые из его произведений экранизированы. Писатель выступил также сценаристом этих картин.

Бондарев ушел из жизни в 2020 году в возрасте 96 лет.

