«Прошел Киев, Сумы, Польшу»: фото из музея писателя Юрия Бондарева
Дочь писателя Юрия Бондарева Елена и помощник президента РФ, секретарь Совета при президенте РФ по культуре Владимир Мединский на открытии мемориального кабинета экс-председателя правления СПР писателя-фронтовика Юрия Бондарева
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В штаб-квартире Союза писателей России в Москве открылся мемориальный кабинет писателя Юрия Бондарева. На торжественной церемонии присутствовали дочери и внуки автора произведений «Горячий снег», «Батальоны просят огня» и других. Они передали в мемориальный кабинет часть личных вещей отца и деда.
Также мероприятие посетил председатель Союза писателей России Владимир Мединский. Он отметил, что в этом кабинете будут проходить совещания и рабочие встречи.
Юрий Бондарев был участником Великой Отечественной войны. Он защищал Сталинград в должности командира минометного расчета 308-го полка 98-й стрелковой дивизии. В одном из боев был ранен, получил контузию и обморожение. После лечения вернулся на фронт. Участвовал в форсировании Днепра, освобождении Киева, Житомира, Сум, затем — Польши и Чехословакии. Фронтовой опыт после войны Юрий Васильевич описал в своих книгах. Некоторые из его произведений экранизированы. Писатель выступил также сценаристом этих картин.
Бондарев ушел из жизни в 2020 году в возрасте 96 лет.
Как выглядит сегодня мемориальный кабинет писателя-фронтовика — в галерее NEWS.ru.
Экспонаты на открытии мемориального кабинета экс-председателя правления СПР писателя-фронтовика Юрия Бондарева в штаб-квартире Союза писателей России
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Экспонаты на открытии мемориального кабинета экс-председателя правления СПР писателя-фронтовика Юрия Бондарева в штаб-квартире Союза писателей России
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Экспонаты на открытии мемориального кабинета экс-председателя правления СПР писателя-фронтовика Юрия Бондарева в штаб-квартире Союза писателей России
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Экспонаты на открытии мемориального кабинета экс-председателя правления СПР писателя-фронтовика Юрия Бондарева в штаб-квартире Союза писателей России
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Экспонаты на открытии мемориального кабинета экс-председателя правления СПР писателя-фронтовика Юрия Бондарева в штаб-квартире Союза писателей России
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Внучка писателя Юрия Бондарева Вера Устинович-Бондарева, дочь писателя Юрия Бондарева Елена и помощник президента РФ, секретарь Совета при президенте РФ по культуре Владимир Мединский на открытии мемориального кабинета экс-председателя правления СПР писателя-фронтовика Юрия Бондарева
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Внучка писателя Юрия Бондарева Вера Устинович-Бондарева, дочь писателя Юрия Бондарева Елена и помощник президента РФ, секретарь Совета при президенте РФ по культуре Владимир Мединский на открытии мемориального кабинета экс-председателя правления СПР писателя-фронтовика Юрия Бондарева
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Экспонаты на открытии мемориального кабинета экс-председателя правления СПР писателя-фронтовика Юрия Бондарева в штаб-квартире Союза писателей России
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Экспонаты на открытии мемориального кабинета экс-председателя правления СПР писателя-фронтовика Юрия Бондарева в штаб-квартире Союза писателей России
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актриса Людмила Зайцева и дочь писателя Юрия Бондарева Елена на открытии мемориального кабинета экс-председателя правления СПР писателя-фронтовика Юрия Бондарева
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Экспонаты на открытии мемориального кабинета экс-председателя правления СПР писателя-фронтовика Юрия Бондарева в штаб-квартире Союза писателей России
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Председатель правления Союза писателей России Николай Иванов на открытии мемориального кабинета экс-председателя правления СПР писателя-фронтовика Юрия Бондарева в штаб-квартире Союза писателей России
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Экспонаты на открытии мемориального кабинета экс-председателя правления СПР писателя-фронтовика Юрия Бондарева в штаб-квартире Союза писателей России
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Экспонаты на открытии мемориального кабинета экс-председателя правления СПР писателя-фронтовика Юрия Бондарева в штаб-квартире Союза писателей России
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Открытие мемориального кабинета классика-фронтовика Юрия Бондарева
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Открытие мемориального кабинета классика-фронтовика Юрия Бондарева
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Экспонаты на открытии мемориального кабинета экс-председателя правления СПР писателя-фронтовика Юрия Бондарева в штаб-квартире Союза писателей России
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru