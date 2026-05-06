06 мая 2026 в 17:44

В Евпатории горит парк аттракционов «Авангард»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Пожар вспыхнул на территории парка аттракционов «Авангард» в Евпатории, сообщил Telegram-канал «Mash на волне». Очевидцы сообщают о густом черном дыме, который полностью окутал развлекательную зону.

На данный момент официальная информация о пострадавших в результате происшествия не поступала. Источник отметил, что прошлым летом в этом же парке спасатели уже ликвидировали пожар в батутном центре.

По информации канала, посетители парка жаловались на несоблюдение правил безопасности на аттракционах. Один из пользователей сети назвал «Авангард» опасным местом.

Очень опасное место! Из года в год то пожар в детском лабиринте, то тарзанка порвется и кто-то поломается. Музыка орет так, что невозможно дышать. Даже просто прогуляться там — это испытание для организма, — пожаловалась одна из местных жительниц.

Ранее крупный пожар вспыхнул в поселке Вышков в Брянской области. Региональное управление МЧС сообщило, что загорелись 17 строений. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Причина ЧП пока не раскрывается.

