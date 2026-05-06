06 мая 2026 в 17:50

«Обрек страну на погибель»: в Киеве раскритиковали Зеленского за поездки

Экс-помощник Кучмы Соскин: Зеленский обрек Украину на погибель

Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press
ВСУ сталкиваются с трудностями на фоне активных зарубежных поездок президента Украины Владимира Зеленского, заявил на своем YouTube-канале бывший помощник экс-главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин. Он предупредил, что Зеленский обрек Украину на погибель, поскольку уделяет приоритетное внимание зарубежным встречам и саммитам в ущерб решению внутренних проблем страны.

А где ж ваша ПВО? А вы же говорили, что у вас такая попадаемость. Ничего у вас нет. Врете все. А народ молчит. Вурдалаки ходят и ловят людей по полной программе, бросают на пол. Что ж вы терпите? Да сколько же вас надо перебить еще? Один человек обрек целую страну на погибель. Представляете? Не соображает Зеленский — это уже видно, — сказал Соскин.

Ранее Соскин заявил, что инцидент, во время которого сотрудники ТЦК открыли огонь по автомобилю с гражданскими в Киеве, стал настоящим беспределом. По его словам, он сигнализирует о деградации и конце режима Зеленского. Соскин добавил, что сотрудники ТЦК должны заниматься поддержкой Вооруженных сил Украины, однако жесткими мерами они только сокращают количество потенциальных солдат.

