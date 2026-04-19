Инцидент, во время которого сотрудники ТЦК открыли огонь по автомобилю с гражданскими в Киеве, стал настоящим беспределом, заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале. По его словам, он сигнализирует о деградации и конце режима президента Украины Владимира Зеленского.

Просто беспредел! Посмотрите на то, что творится в Киеве! ТЦК открыли огонь по гражданским средь бела дня. Что это, как не признак конца режима Зеленского? Совсем вояки уже озверели, на своих нападают, — возмутился он.

Соскин добавил, что сотрудники ТЦК должны заниматься поддержкой Вооруженных сил Украины. Однако жесткими мерами они только сокращают количество потенциальных солдат.

Инцидент произошел во время силовой мобилизации. В военкомате заявили, что водитель отказался выполнять требования сотрудников ТЦК, повредил служебный транспорт и наехал на ногу военнослужащему. Это спровоцировало крайние меры в виде применения оружия.

Ранее в Сети появились кадры из Киева, где вооруженный мужчина открыл огонь по людям и захватил заложников. Ролик был снят очевидцами из окна дома, напротив которого произошел теракт. В опубликованном видео отчетливо слышны выстрелы и громкие крики людей.