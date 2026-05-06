Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай Трамп заявил о возможности договориться с Ираном до 14–15 мая

Президент США Дональд Трамп во время интервью вещательной компании PBS допустил, что соглашение с Ираном может быть заключено до его визита в Китай. Поездка американского лидера в КНР намечена на 14–15 мая.

Это возможно, да, — сказал Трамп, отвечая на вопрос о сроках сделки.

Ранее американский лидер заявил, что конфликт США с Ираном может продлиться еще две-три недели, но основные цели кампании уже достигнуты. По его оценке, дальнейшее развитие событий приведет либо к заключению соглашения, либо к военному завершению противостояния.

Тем временем СМИ писали, что израильские власти не знали, что президент США близок к сделке с Ираном по урегулированию военного конфликта. По информации источника, в Тель-Авиве все это время готовились к эскалации боевых действий на Ближнем Востоке.

После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) быть готовой к любым вариантам развития ситуации в конфликте с Ираном. По его словам, речь идет в том числе о возможном возобновлении боевых действий.