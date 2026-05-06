Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски

Маленькой американке Чайне было всего четыре года, когда родная бабушка расправилась с ней. Женщина заставила ребенка выпить бутылку виски. NEWS.ru рассказывает подробности этой криминальной семейной драмы.

Восемь взрослых пределов для маленькой девочки

В апреле 2022 года медики обнаружили четырехлетнюю Чайну без сознания в доме семейства в Батон-Руж (штат Луизиана). Прибывшие медики после нескольких попыток реанимации смогли лишь констатировать смерть ребенка.

Позже вскрытие показало, что содержание алкоголя в крови девочки составляло 0,680 промилле — это более чем в восемь раз превышает допустимый законом США предел для взрослого водителя, пишет Daily Star.

Наказание бутылкой виски

Как оказалось, смерть стала следствием жестокого и изощренного наказания от бабушки погибшей — Роксанны Рекорд. Все началось с того, что Чайна сделала один глоток из полной бутылки виски Canadian Mist, оставленной на кухонном столе.

Затем бабушка поставила внучку на колени в коридоре и заставила допить остатки из емкости объемом 750 мл. Крепость алкоголя составляет 40%.

Сторона защиты утверждает, будто женщина, заметив, что ребенок умирает, пыталась привести ее в себя с помощью сердечно-легочной реанимации. Мать пострадавшей Каджа Рекорд была свидетелем происходящего, но никак не вмешивалась.

Роксанна Рекорд Фото: Baton Rouge Police Department

Ненавидела Чайну больше всего

Как позже установили прокуроры, в доме Роксанны Рекорд царило домашнее насилие. Бабушка систематически жестко обращалась со своими внуками.

От агрессии 57-летней Роксанны страдали все домочадцы, но Чайну женщина недолюбливала больше всего. Она обвиняла девочку в воровстве даже в моменты, когда та пыталась получить доступ к продуктам первой необходимости — к еде и воде.

«Бабушка никогда к ней не испытывала привязанности, никогда ее не любила, относилась к ней иначе, чем к другим детям. Она просто продолжала жить обычной жизнью, пока девочка не умерла», — рассказала журналистам помощник окружного прокурора Дана Каммингс.

Адвокаты Роксанны настаивали, что имел место несчастный случай. Следствие инкриминировало женщине умышленное убийство, но суд присяжных признал ее виновной в непредумышленном убийстве. Вынесение приговора состоится 10 августа, пишет KGNS News. Позже состоится суд над матерью погибшей девочки.

Сама бабушка после задержания в 2022 году признавалась, что «испортила жизнь всей семье» и настаивала, что готова взять всю вину за произошедшее на себя.

