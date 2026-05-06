Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди

Отсутствие грудного вскармливания, раннее или слишком позднее половое созревание увеличивают вероятность возникновения рака груди у женщин, об этом сообщил NEWS.ru онколог, маммолог, дерматолог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. По его словам, также негативно влияют гормональные нарушения и различные воспаления.

Увеличивают риски рака молочной железы раннее или, напротив, позднее начало менструального цикла, а также отсутствие кормления грудью, гормональные нарушения и длительные воспалительные процессы, — сообщил врач.

Профилактикой для женщин из групп риска является, помимо регулярного обследования и ведения здорового образа жизни, хирургическое удаление потенциально опасных зон, а также беременность и лактация в рамках физиологии, резюмировал Черемушкин.

