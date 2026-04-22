Опасные родинки: как распознать меланому до появления симптомов

Ранняя диагностика меланомы критически важна: чем раньше выявлено заболевание, тем выше шансы на успешное лечение. Но можно ли самостоятельно обнаружить признаки этой коварной болезни на начальных этапах? NEWS.ru пообщался с врачом-онкологом Виолеттой Пурцхванидзе, которая рассказала, какие сигналы нужно уловить, чтобы вовремя обратиться к специалисту.

Что такое меланома

Меланома — разновидность рака кожи, которая возникает из меланоцитов — клеток, отвечающих за выработку пигмента меланина. Она может развиться как из уже существующих родинок, так и на чистом участке кожи. Стоит отметить, что пик заболеваемости приходится на 40–60 лет, однако меланома может встречаться и у молодых людей. Ее главная опасность заключается в агрессивном характере: опухоль быстро растет и метастазирует, поражая внутренние органы. На поздних стадиях лечение становится крайне сложным, а прогноз — неблагоприятным. Именно поэтому так важно выявить заболевание на ранних сроках.

Причины и факторы риска

Точные причины возникновения меланомы до конца не изучены, но выделяют ряд ключевых факторов, повышающих вероятность заболевания:

Ультрафиолетовое излучение. Солнечные лучи и искусственные УФ-лучи повреждают ДНК клеток кожи, вызывая мутации. Опасны солнечные ожоги, длительное пребывание на солнце без защиты, злоупотребление солярием.

Светлый фототип кожи (I–II фототип). У людей с такой кожей меньше защитного пигмента меланина, что повышает риск развития меланомы.

Большое количество родинок (более 50). Чем больше на теле обычных родинок, тем выше вероятность, что одна из них может переродиться в злокачественную опухоль. Особую настороженность вызывают атипичные (диспластические) невусы — родинки неправильной формы и неравномерной окраски.

Генетическая предрасположенность. Меланома у кровных родственников повышает риски, поскольку мутации генов способны передаваться по наследству.

Ослабление иммунной системы из-за заболевания или приема иммунодепрессантов.

Периоды гормональной перестройки. Сюда относятся подростковый возраст, беременность, менопауза.

Повреждения родинок или кожи около них.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Простой способ самодиагностики

Большинство родинок на теле человека абсолютно безопасны. Существует простой и эффективный метод самостоятельной оценки состояния родинок, известный как ABCDE-правило. Оно включает в себя пять критериев, которые помогают выявить подозрительные образования:

A (asymmetry) — асимметрия. Родинка не совпадает при мысленном проведении линии через ее центр.

B (border) — граница. Края родинки неровные, размытые или зубчатые.

C (color) — цвет. Присутствие нескольких цветов или оттенков в одной родинке.

D (diameter) — диаметр. Размер родинки превышает 6 мм.

E (evolution) — эволюция. Любые изменения родинки: рост, изменение цвета, формы, появление кровоточивости или шелушения.

Регулярный самоосмотр с применением этого правила позволяет вовремя заметить тревожные изменения и обратиться к врачу. Однако важно понимать, что самодиагностика не заменяет профессионального медицинского осмотра.

Когда пора бить тревогу

Помимо изменений, описанных в ABCDE-правиле, существуют другие симптомы, которые могут указывать на развитие меланомы:

— появление зуда или боли в области родинки;

— образование корки на поверхности родинки;

— выпадение волос, которые ранее росли на родинке;

— появление дочерних образований вокруг основной родинки;

— изменение текстуры кожи вокруг родинки (утолщение, уплотнение).

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если заметили у себя хотя бы один из этих признаков, необходимо как можно скорее обратиться к дерматологу. Только специалист сможет провести диагностику и исключить или подтвердить диагноз.

Какие продукты помогают в борьбе с меланомой

Некоторые исследования указывают на потенциальную роль отдельных веществ и продуктов в снижении риска развития меланомы или в поддержке организма при уже имеющемся заболевании. Например:

Ресвератрол — природный антиоксидант, содержащийся в чернике, арахисе, винограде и красном вине. В исследованиях на мышах было показано, что ресвератрол может замедлять рост меланомы.

Витамин D — может подавлять рост определенных типов клеток меланомы. Также существует связь между дефицитом витамина D и худшим прогнозом для пациентов с меланомой. Основной источник витамина D — воздействие солнечного света на кожу. Также его можно получить из пищи, например из жирной рыбы, яичных желтков, молочных продуктов.

Пробиотики могут помогать бороться с опухолями у пациентов с меланомой, проходящих иммунотерапию. Они высвобождают вещество, которое способствует выработке белка, помогающего бороться с раком.

