06 мая 2026 в 18:24

«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию

Военэксперт Дандыкин: Польша может обойти ФРГ и создать сильнейшую армию в ЕС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Польша может превзойти Германию и создать сильнейшую армию в Евросоюзе, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Однако, по его словам, у Берлина куда больше ресурсов для модернизации своих войск.

Думаю, [желание Польши усовершенствовать свои вооруженные силы] — это ответ на предъявы Германии, что у них будет сильнейшая армия в Европе. И, в принципе, немцы увеличивают военный бюджет на большую сумму, чем поляки. Обе страны заявляют о примерно одинаковом количестве военных, которых им нужно будет призвать. Конечно, экономики двух стран несопоставимы. Также ФРГ превосходит Польшу в сфере вооружений. У немцев достаточно серьезное оружие своего производства: и Taurus, и Leopard, и много чего другого. Но я бы все равно воспринял амбиции Варшавы серьезно. Я бы не сказал, что у нее нулевые шансы многократно увеличить свою армию, — высказался Дандыкин.

Он подчеркнул, что военные амбиции Польши становятся вызовом не только для Германии, но и для России. По словам эксперта, если обратить внимание на то, как поляки влезают в долги и продолжают закупать вооружение у США и Южной Кореи, то ожидать от них в будущем ничего хорошего не стоит.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о планах увеличить численность вооруженных сил республики до 500 тыс. человек. По его словам, к 2030 году польские власти намерены сделать армию страны самой крупной и хорошо оснащенной в Европе.

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
