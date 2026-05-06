«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину

Посольство России потребовало от Германии признать геноцидом события ВОВ

Российское посольство в Берлине потребовало официально признать преступления Третьего рейха и его пособников в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов геноцидом народов Советского Союза. Как говорится в заявлении дипмиссии, такое решение должно стать актом восстановления исторической справедливости.

Настоятельно требуем от германской стороны <...> восстановить историческую справедливость, официально признав преступления Третьего рейха и его пособников в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов геноцидом народов Советского Союза, — сказано в обращении.

В посольстве также назвали абсурдными и циничными новые ограничения на советскую символику, подчеркнув, что они направлены на ограничение права потомков воинов-освободителей достойно отметить годовщину разгрома нацизма. Все эти символы, по мнению российских дипломатов, являются неотъемлемой частью памяти о разгроме нацизма и освобождении Европы.

Ранее сообщалось, что власти Берлина вновь вводят ограничения на советскую символику 8 и 9 мая. На мемориалах в парках Трептов-парк, Тиргартен и Шенхольцер-Хайде запретят георгиевские ленты, буквы V и Z, ношение военной формы и исполнение песен военных лет.

Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

