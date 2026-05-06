06 мая 2026 в 18:43

Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном

Трамп: иранское ядерное топливо будет вывезено именно в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что вывоз иранского ядерного топлива является обязательным условием предполагаемой сделки между странами. Отвечая на вопрос журналистов телеканала PBS о возможности такой меры, глава Белого дома подчеркнул, что топливо не отправится в другую страну.

Нет, не возможно, а оно пойдет в США, — подтвердил президент.

Данное требование становится ключевым элементом в рамках обсуждаемого меморандума о прекращении многолетнего противостояния Тегерана и Вашингтона.

Трамп также подтвердил, что готов ослабить санкции, введенные против Ирана. Главное условие для этого — заключение мирного соглашения о прекращении войны на Ближнем Востоке.

Ранее американский лидер заявил, что конфликт США с Ираном может продлиться еще две-три недели, но основные цели кампании уже достигнуты. По его оценке, дальнейшее развитие событий приведет либо к заключению соглашения, либо к военному завершению противостояния.

