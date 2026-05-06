«Выдающаяся фигура»: Познер о кончине основателя CNN Теда Тернера

Ушедший из жизни основатель CNN Тед Тернер войдет в историю как создатель круглосуточного информационного телеканала, заявил NEWS.ru журналист Владимир Познер. Он также отметил, что был хорошо знаком с медиамагнатом.

Я очень хорошо знал Теда Тернера, я у него работал некоторое время. Это абсолютно выдающаяся фигура, и он войдет в историю медиа как человек, который попытался создать круглосуточный информационный канал — и ему это удалось. Более того, он предлагал своему зрителю не одну точку зрения и не пытался убеждать зрителя, что это правильно, а это неправильно. Он настаивал на том, чтобы журналисты, работавшие у него, давали широкий спектр информации, чтобы зритель мог знать самые разные точки зрения и потом делать свои выводы. Он войдет в историю именно как в какой-то степени первопроходец и как человек, который защищал принципы журналистики, — сказал Познер.

Ранее стало известно, что Тернер скончался в возрасте 87 лет. В 2018 году Тернер публично признался, что страдает деменцией.

Карьеру в медиабизнесе основатель CNN начал в 1960-х годах с покупки небольшой телестанции в Атланте. В 1980 году Тернер запустил первую в мире круглосуточную новостную кабельную сеть, которая произвела революцию в телевизионных новостях. По оценке журнала Forbes, в 2026 году его состояние составило $2,8 млрд (200 млрд рублей).