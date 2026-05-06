06 мая 2026 в 19:25

«Выдающаяся фигура»: Познер о кончине основателя CNN Теда Тернера

Познер: Тед Тернер войдет в историю как основатель круглосуточного телеканала

Владимир Познер
Ушедший из жизни основатель CNN Тед Тернер войдет в историю как создатель круглосуточного информационного телеканала, заявил NEWS.ru журналист Владимир Познер. Он также отметил, что был хорошо знаком с медиамагнатом.

Я очень хорошо знал Теда Тернера, я у него работал некоторое время. Это абсолютно выдающаяся фигура, и он войдет в историю медиа как человек, который попытался создать круглосуточный информационный канал — и ему это удалось. Более того, он предлагал своему зрителю не одну точку зрения и не пытался убеждать зрителя, что это правильно, а это неправильно. Он настаивал на том, чтобы журналисты, работавшие у него, давали широкий спектр информации, чтобы зритель мог знать самые разные точки зрения и потом делать свои выводы. Он войдет в историю именно как в какой-то степени первопроходец и как человек, который защищал принципы журналистики, — сказал Познер.

Ранее стало известно, что Тернер скончался в возрасте 87 лет. В 2018 году Тернер публично признался, что страдает деменцией.

Карьеру в медиабизнесе основатель CNN начал в 1960-х годах с покупки небольшой телестанции в Атланте. В 1980 году Тернер запустил первую в мире круглосуточную новостную кабельную сеть, которая произвела революцию в телевизионных новостях. По оценке журнала Forbes, в 2026 году его состояние составило $2,8 млрд (200 млрд рублей).

Владимир Познер
Софья Якимова
С. Якимова
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

