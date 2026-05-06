06 мая 2026 в 17:16

Умер основатель CNN Тед Тернер

Тед Тернер Фото: mj3/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Умер основатель CNN Тед Тернер, сообщили в пресс-службе американского телеканала. Ему было 87 лет. В 2018 году Тернер публично признался, что страдает деменцией. В откровенном интервью медиамагнат уточнил, что у него диагностирована деменция с тельцами Леви.

Медиановатор и филантроп, основатель CNN, новаторского круглосуточного телеканала, совершившего революцию в телевизионных новостях, скончался, — говорится в публикации.

Тернер родился 19 ноября 1938 года в Цинциннати в семье рекламного магната. Он учился в Университете Брауна, где изучал антиковедение и экономику. Карьеру в медиабизнесе основатель CNN начал в 1960-х годах с покупки небольшой телестанции в Атланте. В 1980 году Тернер запустил первую в мире круглосуточную новостную кабельную сеть, которая произвела революцию в телевизионных новостях. По оценке журнала Forbes, в 2026 году его состояние составило $2,8 млрд (200 млрд рублей).

Ранее в возрасте 100 лет скончался бывший пилот «Формулы-1» бразилец Эрмано да Силва Рамос. Он был старейшим из остававшихся в живых гонщиков «королевских гонок». Рамос дебютировал в «Формуле-1» в 1955 году на Гран-при Нидерландов, где выступал за команду Equipe Gordini.

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
