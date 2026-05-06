06 мая 2026 в 19:29

В «Газпром нефть» ответили на сообщения о других покупателях на долю в NIS

«Газпром нефть» заявила о подготовке сделки с MOL, исключив других покупателей

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
«Газпром нефть» не ведет переговоров о продаже своей доли в сербской нефтяной компании NIS ни с кем, кроме венгерской MOL, сообщили ТАСС в пресс-службе российской компании. Стороны перешли в активную фазу оформления сделки.

«Газпром нефть» находится в активной стадии подготовки сделки по продаже своей доли в NIS венгерской компании MOL. В настоящее время осуществляются необходимые корпоративные и регуляторные процедуры. Никаких иных переговоров по данному вопросу компания не ведет, — говорится в сообщении.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что сделка по выкупу венгерским концерном MOL доли российских акционеров в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) может составить €1 млрд. По его словам, Белград был готов предложить более высокую цену за этот пакет.

«Газпром нефть» и MOL подписали договор 19 января. В рамках соглашения сербские власти планируют увеличить свою долю в NIS на 5%, что укрепит их позиции в управлении компанией. Также венгерский концерн ведет переговоры о вхождении ADNOC из ОАЭ в капитал NIS в качестве миноритария.

