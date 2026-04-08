«Газпром нефть» провела выездные медосмотры для коренных жителей Ямала

«Газпром нефть» провела арктические медицинские осмотры в различных точках Ямало-Ненецкого автономного округа — от сел Яр-Сале и Новый Порт до стойбищ оленеводов, расположенных рядом с Восточно-Мессояхским месторождением. Комплексную диагностику здоровья прошли сотни семей коренных жителей Ямала — их обследовали врачи из ведущих клиник страны.

С запуска программы арктических медосмотров их участниками стали свыше тысячи ямальцев. Некоторым из них своевременный чекап помог вовремя выявить факторы риска, сохранил здоровье и даже жизни. Поэтому мы намерены продолжать и расширять практику медосмотров для коренных жителей Крайнего Севера, — отметил начальник управления производственной безопасности компании Виктор Сорокин.

Организаторы приурочили мероприятие к главному празднику северных народов — Дню оленевода. Традиционно на него собираются тундровики со всего Ямала. Чтобы провести полное обследование здоровья ямальцев, в Заполярье приехали не только терапевты, но и врачи узкого профиля: кардиолог, пульмонолог, эндокринолог, ревматолог. Для обследования детей пригласили педиатров, имеющих опыт работы на Крайнем Севере. В отдаленные поселки доставили современное медицинское оборудование: мобильный рентген-кабинет, маммограф, портативные УЗИ-аппараты, спирометр и другую технику.

Медицинские осмотры проходят на Ямале четвертый год подряд. Проект помогает семьям, живущим вдали от города, пройти полный медицинский чекап. Результаты исследований переданы в местные поликлиники, чтобы врачи продолжили наблюдение за здоровьем тундровиков.