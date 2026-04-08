08 апреля 2026 в 15:28

«Газпром нефть» провела выездные медосмотры для коренных жителей Ямала

Фото: Пресс-служба «Газпром нефти»
«Газпром нефть» провела арктические медицинские осмотры в различных точках Ямало-Ненецкого автономного округа — от сел Яр-Сале и Новый Порт до стойбищ оленеводов, расположенных рядом с Восточно-Мессояхским месторождением. Комплексную диагностику здоровья прошли сотни семей коренных жителей Ямала — их обследовали врачи из ведущих клиник страны.

С запуска программы арктических медосмотров их участниками стали свыше тысячи ямальцев. Некоторым из них своевременный чекап помог вовремя выявить факторы риска, сохранил здоровье и даже жизни. Поэтому мы намерены продолжать и расширять практику медосмотров для коренных жителей Крайнего Севера, — отметил начальник управления производственной безопасности компании Виктор Сорокин.

Организаторы приурочили мероприятие к главному празднику северных народов — Дню оленевода. Традиционно на него собираются тундровики со всего Ямала. Чтобы провести полное обследование здоровья ямальцев, в Заполярье приехали не только терапевты, но и врачи узкого профиля: кардиолог, пульмонолог, эндокринолог, ревматолог. Для обследования детей пригласили педиатров, имеющих опыт работы на Крайнем Севере. В отдаленные поселки доставили современное медицинское оборудование: мобильный рентген-кабинет, маммограф, портативные УЗИ-аппараты, спирометр и другую технику.

Медицинские осмотры проходят на Ямале четвертый год подряд. Проект помогает семьям, живущим вдали от города, пройти полный медицинский чекап. Результаты исследований переданы в местные поликлиники, чтобы врачи продолжили наблюдение за здоровьем тундровиков.

Мы стремимся к тому, чтобы современная медицина была доступна каждому жителю. В Год здоровья на Ямале мы вместе с «Газпром нефть» продолжаем работу, направленную на то, чтобы качественная диагностика приходила прямо в тундру, к кочевым семьям. Выездные медосмотры помогают выявлять болезни на ранней стадии и вовремя направлять пациентов на лечение. Такие инициативы показывают, как партнерство с бизнесом способно улучшать качество жизни людей в Арктике, — подчеркнула первый заместитель губернатора ЯНАО Ирина Новоселова.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
