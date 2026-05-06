Вспыхнувший генератор устроил пожар на Бутырской улице

На Бутырской улице в Москве произошло локальное возгорание генератора, принадлежащего коммунальным службам, сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости». Инцидент случился прямо посреди дорожного потока, однако огонь удалось оперативно ликвидировать.

Ранее пожар вспыхнул на территории парка аттракционов «Авангард» в Евпатории. Очевидцы сообщают о густом черном дыме, который полностью окутал развлекательную зону. На данный момент официальная информация о пострадавших в результате происшествия не поступала. В СМИ заметили, что посетители парка уже жаловались на несоблюдение правил безопасности на аттракционах.

До этого на Артиллерийской улице в Калининграде произошел пожар. В результате возгорания пострадали двое человек, мужчина и женщина. Они были переданы в руки медиков. Огонь вспыхнул в пятиэтажном доме — загорелась лоджия на третьем этаже. Пожар охватил 10 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели также вытащили из горящей квартиры еще одного человека.