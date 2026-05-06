Европа неизбежно столкнется с масштабным продовольственным и сельскохозяйственным кризисом из-за своей последовательной русофобской политики, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X. По его словам, в то же время США действуют прагматично и наращивают закупки.

США поступают мудро, значительно увеличивая закупки российских удобрений до рекордного уровня, в то время как ЕС и Великобритания столкнутся с серьезным сельскохозяйственным кризисом из-за своей русофобской позиции. Американские фермеры и потребители извлекают выгоду, а ЕС и Великобритания страдают, — написал Дмитриев.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил рассмотреть введение дополнительных сборов с Евросоюза в отношении российских удобрений. Он заявил, что на инициативы по обложению российских товаров пошлинами, которые направлены на финансирование восстановления Украины, Россия должна отвечать зеркальными мерами.

До этого Дмитриев заявил, что Европу в скором времени накроет «цунами» энергетического кризиса. По его словам, такой сценарий обернется для региона масштабными экономическими последствиями.