21 апреля 2026 в 11:05

4 правила золы для подкормки — и ошибка, из-за которой урожай «стоит» на месте

Фото: D-NEWS.ru
Садоводы давно заметили: у одних зола дает мощный результат, у других — почти ноль. Все дело не в чудо-средстве, а в нюансах применения.

Золу по праву считают доступным и эффективным удобрением, но агрономы подчеркивают: она работает только при соблюдении условий. Без этого можно не только не получить прибавку урожая, но и навредить растениям.

Зола — это не универсальная подкормка под все подряд. Она ощелачивает почву и меняет доступность элементов питания. Поэтому главный принцип, который советуют эксперты: сначала понять почву, а уже потом вносить золу.

Садоводы обращают внимание, что лучше всего зола проявляет себя на кислых почвах (pH около 5,0–5,5). Здесь она выравнивает кислотность и помогает растениям усваивать питание. А вот на нейтральных и щелочных грунтах эффект может быть обратным — питание в почве есть, но растения его не получают.

Не менее важен и тип золы. Самой ценной считается древесная зола лиственных пород, особенно березы и осины — в ней много кальция и калия. Хвойная зола слабее по составу и используется ограниченно. А золу от угля специалисты вообще не рассматривают как удобрение — она почти не содержит полезных элементов.

Эксперты также предупреждают: зола не работает мгновенно. В отличие от жидких подкормок, она начинает действовать через 2–3 недели, когда включаются почвенные процессы. Именно поэтому многие дачники разочаровываются — эффект просто не успевает проявиться.

Весной садоводы рекомендуют придерживаться четырех базовых правил. Во-первых, строго соблюдать норму: около 150–200 г на квадратный метр. Передозировка сдвигает pH и блокирует усвоение микроэлементов — отсюда пожелтение листьев и слабый рост.

Во-вторых, вносить золу заранее — минимум за две недели до посадки, заделывая в почву на глубину 10–15 см. Это дает время равномерно распределиться в грунте.

В-третьих, при посадке в лунку обязательно делать прослойку земли. Прямой контакт с корнями может вызвать ожог, особенно у рассады.

И, в-четвертых, не смешивать золу с минеральными удобрениями. Суперфосфат теряет доступность, а азот из мочевины и селитры улетучивается. Оптимально разделять такие подкормки по времени.

По культурам рекомендации тоже различаются. Картофель и огурцы хорошо реагируют на золу на кислых почвах. Томаты и клубника — только при пониженной кислотности и в умеренных дозах. А вот голубика, хвойные и рододендроны золу не переносят вовсе.

Главная ошибка, о которой предупреждают опытные дачники, — вносить золу на глаз без проверки почвы. Именно это чаще всего и приводит к отсутствию результата.

Ольга Шмырева
