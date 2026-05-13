13 мая 2026 в 12:10

Чем подкормить клубнику без химии — ягоды будут крупнее и слаще: 3 подкормки и ошибки

Фото: D-NEWS.ru
Клубника очень быстро вытягивает питание из почвы, поэтому без хороших подкормок крупной ягоды обычно не получается. Но многие опытные садоводы все чаще отказываются от «минералки» и делают ставку именно на органику. Компост, перегной и травяные настои работают мягче, не обжигают корни и одновременно улучшают саму землю.

Один из лучших вариантов для клубники — зрелый компост. Весной его раскладывают вокруг кустов слоем примерно 3–5 см, но не вплотную к сердечку растения. Такая мульча одновременно удерживает влагу, постепенно питает кусты и мешает расти сорнякам. Хороший компост должен быть рыхлым, темным и пахнуть лесной землей, а не кислым брожением.

Перегной тоже отлично подходит для клубники, особенно после плодоношения. Его обычно рассыпают между рядами или вокруг кустов слоем 2–3 см и слегка рыхлят верхний слой почвы. Главное правило — никогда не использовать свежий навоз. Он может сжечь корни и спровоцировать болезни.

Для быстрого эффекта многие используют травяные настои. Чаще всего берут крапиву, одуванчики, клевер или молодые сорняки без семян. Бочку или ведро заполняют травой примерно на две трети, заливают водой и оставляют бродить на 7–10 дней.

Перед поливом настой обязательно разбавляют: примерно литр настоя на 10 литров воды. Под каждый куст обычно хватает 0,5–1 литра подкормки. Особенно хорошо такие поливы работают весной и после сбора урожая.

Есть и важные ошибки, из-за которых клубника начинает «жировать» — наращивает листья вместо ягод. Например, слишком частые подкормки травяным настоем дают избыток азота. Обычно достаточно одного раза в 2–3 недели.

Также органику нельзя вносить в полностью сухую землю. Сначала грядки желательно пролить водой, а уже потом подкармливать кусты.

Опытные дачники считают, что лучший результат дает именно сочетание разных подкормок: компост — для структуры почвы, перегной — для длительного питания, травяные настои — для быстрого восстановления кустов и хорошего урожая.

Делаю швейцарский пирог из творога и клубники — пышный, румяный, с ягодной кислинкой. Не штрудель, нежнее и без раскатки
Вместо скучного майонеза: взрываем вкус рыбы ярким клубничным дипом. Ни грамма сахара, только свежесть
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Весенние сидераты для повышения плодородия почвы: что посеять и как получить максимум пользы
Одно семечко в мае — целый фейерверк в июле: цветок, который выдерживает засуху и не болеет
Ольга Шмырева
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
