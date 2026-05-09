Вместо скучного майонеза: взрываем вкус рыбы ярким клубничным дипом. Ни грамма сахара, только свежесть

Вместо скучного майонеза: взрываем вкус рыбы ярким клубничным дипом. Ни грамма сахара, только свежесть

Лимон — это классика, но клубника с имбирем и тимьяном — это свежая альтернатива. Она не перебивает, а оттеняет вкус рыбы. Особенно хорош соус к жирной рыбе: лососю, скумбрии, палтусу. К белой — сибасу, треске — тоже отлично. Попробуйте на гриле.

Что понадобится

150 г свежей клубники, 2 см корня имбиря, 2 веточки свежего тимьяна, 2 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, свежемолотый черный перец по вкусу.

Как я готовлю

Клубнику мою, обсушиваю, удаляю чашелистики. Крупные ягоды режу пополам, отправляю в блендер. Имбирь очищаю, натираю на мелкой терке с соком, добавляю к клубнике.

Тимьян снимаю с веточек, тоже в блендер. Пробиваю до однородного пюре.

Добавляю сахар, соль, перец. Вливаю оливковое масло, перемешиваю венчиком или ложкой. Соус не нагреваю. Подаю охлажденным к рыбе: лососю, сибасу, палтусу, дорадо.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.