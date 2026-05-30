Рыба и клубника? Не торопитесь морщить нос! Этот соус без варки превращает дорадо в ресторанный шедевр

Июнь — время экспериментов. Пока клубника сочная и ароматная, забудьте о пирогах и варенье. Лучшее применение для ягоды — пикантный соус к сибасу или палтусу. Он легкий, свежий и не требует стояния у плиты.

Что понадобится

Клубника свежая — 150 г, корень имбиря — 2 см, тимьян свежий — 2 веточки, масло оливковое — 2 ст. л., сахар — 1 ч. л., соль — 0,5 ч. л., перец черный свежемолотый — по вкусу.

Как готовлю

Клубнику мою, чищу и отправляю в блендер. Имбирь натираю на мелкой терке (вместе с соком), добавляю к клубнике. Тимьян снимаю с веточек, туда же.

Пробиваю до однородного пюре. Добавляю сахар, соль, перец. Вливаю оливковое масло. Еще раз взбиваю или просто перемешиваю ложкой.

Никакой варки. Соус готов. Подаю охлажденным к лососю, сибасу, палтусу, дорадо.

