Делаю швейцарский пирог из творога и клубники — пышный, румяный, с ягодной кислинкой. Не штрудель, нежнее и без раскатки

Это гениально простой рецепт творожного пирога для тех, кто любит нежную выпечку с ягодами, но не хочет возиться с песочным тестом и раскаткой. Никакой скалки — просто смешал, вылил в форму и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: высокий, пышный пирог с румяной золотистой корочкой и нежнейшей, влажной творожной начинкой, в которой то и дело попадаются сочные ягоды клубники. Он намного нежнее и воздушнее штруделя, при этом готовится проще и быстрее. Манка придает текстуру легкую рассыпчатость, а клубника добавляет яркую кислинку и летний аромат. Такой пирог идеален для завтрака с чашкой кофе, для полдника или как десерт к чаю.

Готовится из доступных продуктов, а результат всегда радует. Для приготовления вам понадобится: 500 г творога (5–9% жирности, не сухого), 300 г свежей или замороженной клубники, 3 яйца, 150 г сахара, 120 г сливочного масла (размягченного), 3 ст. ложки манной крупы, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка ванилина и соли.

Разогрейте духовку до 180 °C. Форму (диаметром 20–22 см) смажьте маслом или застелите пергаментом. В миске взбейте мягкое масло с сахаром до пышности. Добавьте яйца по одному, взбивая после каждого. Добавьте творог, манку, разрыхлитель, ванилин и соль, перемешайте до однородности. Клубнику (если замороженная — не размораживайте) обваляйте в 1 ст. ложке муки, чтобы не осела на дно. Аккуратно вмешайте в тесто. Выложите тесто в форму, разровняйте.

Выпекайте 45–50 минут до золотистой корочки и сухой шпажки. Дайте пирогу остыть в форме 10 минут, затем переложите на решетку. Подавайте теплым или полностью остывшим.

Мария Левицкая
