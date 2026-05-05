Белый налет на крыжовнике — фу, но я знаю трюк: спасаю кусты без лишней химии и нервов

Белый налет на крыжовнике — фу, но я знаю трюк: спасаю кусты без лишней химии и нервов

Мучнистая роса способна за считаные дни испортить кусты крыжовника: листья белеют, ягоды мельчают, урожай тает на глазах. Но если действовать грамотно, проблему реально остановить и не доводить до «химической артиллерии».

Начинаю с профилактики. Не загущаю посадки, регулярно вырезаю лишние ветки — куст должен «дышать». Сорняки убираю без жалости: в сырости грибок чувствует себя как дома.

Если налет уже появился, беру простые средства. Развожу соду (1 ст. л. на литр воды) и опрыскиваю листья. Хорошо работает сыворотка 1:10 — она дает защитную пленку. Иногда подключаю отвар хвоща для укрепления растения.

При первых признаках можно добавить биопрепараты — они мягкие и не вредят урожаю. А вот «тяжелую» химию оставляю на крайний случай и строго по инструкции.

Опрыскиваю вечером, в сухую погоду, повторяю раз в 10–14 дней. После сбора урожая обязательно убираю листья и делаю еще обработку — чтобы грибок не вернулся.

Ранее садовод Андрей Туманов заявил, что дождевание — один из самых эффективных методов защиты деревьев от заморозков. Он уточнил, что влажность смягчает воздействие ударов холода по ягодным и плодовым культурам.