День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 07:00

Белый налет на крыжовнике — фу, но я знаю трюк: спасаю кусты без лишней химии и нервов

Фото: Olaf Krüger/imagebroker.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Мучнистая роса способна за считаные дни испортить кусты крыжовника: листья белеют, ягоды мельчают, урожай тает на глазах. Но если действовать грамотно, проблему реально остановить и не доводить до «химической артиллерии».

Начинаю с профилактики. Не загущаю посадки, регулярно вырезаю лишние ветки — куст должен «дышать». Сорняки убираю без жалости: в сырости грибок чувствует себя как дома.

Если налет уже появился, беру простые средства. Развожу соду (1 ст. л. на литр воды) и опрыскиваю листья. Хорошо работает сыворотка 1:10 — она дает защитную пленку. Иногда подключаю отвар хвоща для укрепления растения.

При первых признаках можно добавить биопрепараты — они мягкие и не вредят урожаю. А вот «тяжелую» химию оставляю на крайний случай и строго по инструкции.

Опрыскиваю вечером, в сухую погоду, повторяю раз в 10–14 дней. После сбора урожая обязательно убираю листья и делаю еще обработку — чтобы грибок не вернулся.

Ранее садовод Андрей Туманов заявил, что дождевание — один из самых эффективных методов защиты деревьев от заморозков. Он уточнил, что влажность смягчает воздействие ударов холода по ягодным и плодовым культурам.

Проверено редакцией
Читайте также
Россиянам назвали мошеннические схемы в сфере водоснабжения и счетчиков
Общество
Россиянам назвали мошеннические схемы в сфере водоснабжения и счетчиков
Обрезка смородины и крыжовника весной: 5 правил для богатого урожая
Семья и жизнь
Обрезка смородины и крыжовника весной: 5 правил для богатого урожая
Пирог «Малиновая мечта» — нежный творожный мусс, ягодное желе и ореховая крошка: идеальный десерт к чаю
Общество
Пирог «Малиновая мечта» — нежный творожный мусс, ягодное желе и ореховая крошка: идеальный десерт к чаю
Сажаю клубнику «шахматкой» — и соседи в шоке: ягоды крупнее и урожай реально вдвое больше
Общество
Сажаю клубнику «шахматкой» — и соседи в шоке: ягоды крупнее и урожай реально вдвое больше
Нутрициолог предупредила о скрытой опасности цельнозернового хлеба
Здоровье/красота
Нутрициолог предупредила о скрытой опасности цельнозернового хлеба
Общество
кусты
ягоды
растения
советы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
Посольство РФ: санкции Британии не повлияют на ход СВО
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Окружение Мбаппе объяснило, почему игрок уехал на курорт перед Эль-Класико
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.