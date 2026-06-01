Крыжовник снова весь в ягодах: простой способ быстро остановить мучнистую росу

Мучнистая роса способна за считаные дни испортить крыжовник. На листьях и ягодах появляется белый налет, куст слабеет, а урожай становится мелким и невкусным. Но опытные садоводы давно используют простые способы, которые помогают остановить грибок и сохранить растения здоровыми.

Первое правило — не допускать загущения кустов. Крыжовнику нужен воздух и солнце, поэтому старые и лишние ветки лучше регулярно обрезать. Также важно вовремя убирать сорняки и опавшие листья, где часто сохраняются споры грибка.

Для профилактики многие дачники используют обычную пищевую соду. На литр воды берут столовую ложку соды и опрыскивают листья вечером в сухую погоду. Хорошо помогает и молочная сыворотка, разведенная водой. Она создает защитную пленку и мешает болезни распространяться дальше.

Если налет уже сильно заметен, можно подключить биопрепараты или специальные фунгициды. Обработки проводят каждые 10–14 дней, тщательно смачивая листья с обеих сторон. При этом препараты лучше чередовать, чтобы грибок не привыкал к одному средству.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и говорит, что после регулярных обработок крыжовник стал заметно чище и крепче. Она также советует поливать кусты только под корень — лишняя влага на листьях часто ускоряет развитие болезни.

