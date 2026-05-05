Диетолог ответила, сколько малины безопасно съесть за день Диетолог Королева посоветовала есть не больше двух чашек малины в день

За день рекомендуется есть не более двух чашек свежей малины, рассказала специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины кандидат медицинских наук Маргарита Королева. В беседе с «Радио 1» специалист подчеркнула, что можно съесть чуть больше, например 500 граммов, разделив их на два-три приема.

Даже половину килограмма можно съесть, разделив на два-три приема, потому как это сезонный продукт. Зимой мы малину не сможем найти на рынке в качестве источника всех полезных составляющих. В ней содержатся биофлавоноиды и антиоксиданты, — посоветовала диетолог.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал главным залогом долголетия позитивный настрой и продуктивность. По словам главы ведомства, именно осознанность и внутренний настрой помогают человеку прожить долгую и насыщенную жизнь.