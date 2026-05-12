12 мая 2026 в 12:19

В МИД РФ напомнили о предложении Путина к «ядерной пятерке»

Инициатива президента России Владимира Путина о проведении встречи лидеров стран «ядерной пятерки» сохраняет свою актуальность в условиях текущего мирового кризиса, заявил на конференции клуба «Валдай» директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва по-прежнему открыта к обсуждению основ коллективной безопасности с постоянными членами Совбеза ООН.

Эта инициатива главы российского государства по-прежнему на столе и, может быть, становится еще более актуальной в нынешнем геополитическом кризисе, — отметил Стерник.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов заявил, что деструктивные действия Запада привели к серьезному ухудшению отношений между пятью постоянными членами СБ ООН. Дипломат подчеркнул, что это негативно сказывается на глобальной безопасности, а также повлекло за собой рост угроз на стратегическом уровне.

До этого Белоусов отмечал, что ряд неядерных европейских стран «заигрывает» с идеей приобретения собственного атомного вооружения. Это происходит на фоне дискуссий о возможном создании общеевропейских ядерных сил.

