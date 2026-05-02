День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 09:51

В МИД нашли виновного в ухудшении отношений между «ядерной пятеркой» СБ ООН

Посол Белоусов: деструктивные действия Запада разрушили диалог в СБ ООН

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Деструктивные действия Запада привели к серьезному ухудшению отношений между пятью постоянными членами СБ ООН, которые являются ядерными державами и несут особую ответственность за поддержание мира, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов. Выступая на обзорной конференции по ДНЯО, дипломат подчеркнул, что это негативно сказывается на глобальной безопасности, передает РИА Новости.

В результате деструктивных действий Запада произошла глубокая деградация в отношениях между пятью постоянными членами Совета безопасности ООН, которые одновременно являются де-юре ядерными державами и несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, — говорится в сообщении.

Как отметил Белоусов, это повлекло за собой рост угроз на стратегическом уровне. По его мнению, это может привести к прямым вооруженным конфликтам между государствами «пятерки».

Ранее посол по особым поручениям заявил, что ряд неядерных европейских стран «заигрывает» с идеей приобретения собственного атомного вооружения. Это происходит на фоне дискуссий о возможном создании общеевропейских ядерных сил, отметил дипломат.

Мир
Запад
СБ ООН
ядерные державы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД нашли виновного в ухудшении отношений между «ядерной пятеркой» СБ ООН
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.