В МИД нашли виновного в ухудшении отношений между «ядерной пятеркой» СБ ООН Посол Белоусов: деструктивные действия Запада разрушили диалог в СБ ООН

Деструктивные действия Запада привели к серьезному ухудшению отношений между пятью постоянными членами СБ ООН, которые являются ядерными державами и несут особую ответственность за поддержание мира, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов. Выступая на обзорной конференции по ДНЯО, дипломат подчеркнул, что это негативно сказывается на глобальной безопасности, передает РИА Новости.

Как отметил Белоусов, это повлекло за собой рост угроз на стратегическом уровне. По его мнению, это может привести к прямым вооруженным конфликтам между государствами «пятерки».

Ранее посол по особым поручениям заявил, что ряд неядерных европейских стран «заигрывает» с идеей приобретения собственного атомного вооружения. Это происходит на фоне дискуссий о возможном создании общеевропейских ядерных сил, отметил дипломат.