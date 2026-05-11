Песочное тесто за 10 минут, а крабовая начинка — просто объедение. Этот пирог спасает, когда хочется уюта без возни

Открытый пирог проще в сборке, выглядит эффектнее и дает возможность насладиться начинкой без лишнего теста.

Что понадобится

200 г муки, 100 г холодного сливочного масла, 50 г тертого пармезана, 1 желток, 2 ст. л. ледяной воды, 0,5 ч. л. соли. 200 г крабовых палочек, 1 большой пучок зеленого лука, 2 яйца, 150 мл сливок (20%), 100 г сметаны, 1 ст. л. оливкового масла, соль, перец.

Как я готовлю

Масло режу кубиками, в блендере измельчаю с мукой, пармезаном и солью в крошку. Добавляю желток и ледяную воду, быстро замешиваю тесто. Заворачиваю в пленку, в холодильник на 30 минут.

Несколько длинных перьев лука обжариваю на оливковом масле до румяных полосок с двух сторон, откладываю. Остальной лук мелко режу, пассерую 3–4 минуты до мягкости.

Тесто раскатываю, выкладываю в форму 20 см, формирую бортики. Накалываю вилкой, отправляю в морозилку на 10 минут. Выпекаю при 200 °C 20 минут до золотистого цвета.

Для начинки взбиваю яйца со сливками и сметаной. Крабовые палочки режу кубиками, смешиваю с пассерованным луком, солю, перчу. Заливаю яично-сливочной массой.

Выливаю начинку на горячую основу, сверху выкладываю обжаренные перья лука. Выпекаю при 180 °C еще 25–30 минут. Подаю теплым.

Дмитрий Демичев
