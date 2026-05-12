Юрист предостерегла от применения креативных фраз при банковских переводах

Использование креативных фраз в назначении банковского перевода может привести к его блокировке, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» финансовый юрист Ольга Плеханова. Она отметила, что банки обращают внимание не только на слова при таких операциях, но и на сам контекст. Если перевод нетипичен по сумме, частоте или поведению клиента, то в его отношении могут принять защитные меры.

На практике мы часто видим, что одни и те же формулировки ведут себя по-разному. «Возврат долга» или «подарок» могут годами проходить без единого вопроса. А «жене на ноготочки» внезапно приводит к блокировке. Причина в том, что банк оценивает не текст, а контекст операции. Если человек периодически получает деньги от одного и того же лица с комментарием «возврат долга», и суммы выглядят разумно, это укладывается в нормальное поведение. Но если появляется перевод с шуткой типа «дань великому хану» , он начинает выглядеть как маскировка, — объяснила Плеханова.

Она добавила, что хотя закон не содержит перечня запрещенных слов, некоторые формулировки почти гарантированно привлекут внимание банка и даже других организаций. Например, «казино», «ставки», «обнал», «наличка», «серая зарплата», «P2P», «обмен USDT», «крипта», «за наркотики», «покупка оружия» или любые шутки на тему незаконной деятельности приведут к остановке операции. В таких случаях речь идет уже не просто о банковской проверке: информация может быть передана в различные ведомства.

Ранее юрист по гражданским делам Карина Асанова заявила, что для возврата средств после ошибочного банковского перевода по номеру телефона можно обратиться в суд. Она отметила, что в такой ситуации человек также может позвонить в поддержку финансовой организации.

